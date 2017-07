„Rebel in the Rye“-Trailer: J.D. Salingers Leben wird verfilmt

Jeder kennt „Der Fänger im Roggen“, den Welterfolg des Autors Jerome David Salinger, der von 1927 bis 2010 lebte. Die Geschichte hinter dem Roman und vor allem hinter dem Schriftsteller Salinger wird nun in einem Biopic aufgearbeitet.

Nicholas Hoult wird unter der Regie von Danny Strong („Man Men“) zu Salinger, in weiteren Rollen sind Kevin Spacey und Sarah Paulson zu sehen. Der Film, der im Herbst in den USA und hoffentlich wenig später in Deutschland startet, konzentriert sich auf die jungen Jahre des Schriftstellers.

Ein erster Trailer ist aktuell erschienen: