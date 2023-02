Record Store Day 2023: Das sind einige der Highlights

Jedes Jahr feiern Musikfans, Bands und unabhängige Plattenläden den Record Store Day. Dieses Jahr fällt das Ereignis auf den 22. April. Wie gewohnt gibt es auch 2023 einmal mehr jede Menge exklusiver und limitierter Veröffentlichungen quer durch die Genres. Empfehlung der Redaktion Pharrell Williams wird neuer Creative Director für Herrenmode bei Louis Vuitton

Aus diesem Grund werfen hier einen Blick auf zehn besonders spannende Veröffentlichungen.

Pixies — „Demos“ (10″ Purple Colored – RSD Edition)

Fans der Pixies kommen dieses Jahr doppelt auf ihre Kosten. „Demos“ erscheint als 10-Inch-Vinyl im Farbton purple, zusätzlich gibt es mit „Doolittle-Live In Brussels, 2009“ die gesamte Brüssel-Show aus besagtem Jahr auf Doppel-LP samt neuem Artwork mit UV Spotlack-Details und bedruckten Inner Sleeves.

Rolling Stones — Beggars Banquet

Jenes Album, auf dem die Stones 1968 zu ihren Blues-Wurzeln zurückkehrten, erscheint im Zuge des RSD als besondere Vinyl-Ausgabe auf einer Colored LP mit dem Farbton „grey, blue, black and white swirl“ — eine Anspielung auf die Textzeile „a swirling mass of grey, blue, black and white” aus dem Song „Salt of the Earth“.

Dirty Projectors + Björk — „Mount Wittenberg Orca“ (Expanded Ed. Green 2LP RSD)

Das auf Vinyl längst vergriffene Gemeinschaftsalbum von Dirty Projects und Björk, „Mount Wittenberg Orca“, wird zum RSD 2023 als Expanded Edition auf Doppel-LP wiederaufgelegt. Die Neuveröffentlichung enthält 13 Bonustracks samt unveröffentlichtem Material.

Paul McCartney „Red Rose Speedway“

Zum 50. Geburtstag des McCartney/Wings-Albums „Red Rose Speedway“ erscheint das Album als spezielle Vinyl-Edition.Dafür wurde das Album von Miles Showell in den Abbey Road Studios als Half Speed Master neu geschnitten.

Jason Isbell & Amanda Shires — „The Sound Emporium EP“

Die Botschafter des RSD 2023 schenken begehen den Feiertag mit der „Sound Emporium EP“ auf Vinyl.

Tori Amis — „Little Earthquakes B-sides and Rarities“

Zum ersten Mal gibt es die B-Seiten und Raritäten rund um Tori Amos‘ Solo-Debüt auf einem einzigen Release. „Little Earthquakes B-sides and Rarities“ erscheint auf schwarzem Vinyl.

Black Keys — „Live at Beachland Tavern March“

Die Black Keys veröffentlichten einen Mitschnitt ihres ersten Auftritts im Jahr 2002 in der Beachland Tavern in Cleveland.

Dolly Parton — „The Monument Singles Collection: 1964-1968“

Eine Premiere gibts von Country-Ikone Dolly Parton: Zum ersten Mal sind alle A- und B-Seiten ihrer Singles von Monument Records aus dem Jahr 1960 auf einer LP zu hören. Der neue Master wurde von den originalen Monobändern erstellt — die LP kommt im milchig-transparenten Farbton daher.

„U2: TWO HEARTS BEAT AS ONE / SUNDAY BLOODY SUNDAY – War & Surrender Mixes“

U2 gönnen sich und uns zum RSD 2023 eine limitierte 4-Track-EP auf farbigem 12-Inch-Vinyl. Zu hören sind die im Titel genannten Songs — sowohl als Originalaufnahmen wie auch als Neubearbeitungen für das 2023-Album „Songs of Surrender“.

Wilco: „Crosseyed Strangers: An Alternate Yankee Hotel Foxtrot“

Die Alternate Takes rund um das Wilco-Meisterwerk „Hotel Foxtrot“, „Crosseyed Strangers: An Alternate Yankee Hotel Foxtrot“ gibt es zum RSD 2023 erstmals auf Vinyl.

Die gesamte Liste aller Veröffentlichungen findet ihr hier.