The Cure und Four Tet veröffentlichen einen gemeinsamen „Alone“-Remix

The Cure und Four Tet haben sich zusammengetan, um zum Record Store Day (am 12. April) eine limitierte Auflage der Remix-Vinyl von „Alone“ herauszubringen.

Four Tet hat am 7. März das Londoner EarTH übernommen und seinen Remix der Comeback-Single 2024 vorgestellt. Eine Aufnahme davon ist schwer zu finden. Wer aber in seinen Sound reinhören mag, kann hier Aufnahmen seines fünfstündigen Sets in Berlin vom 1. März anhören.

Zum Reinschnuppern

Zu ihrer Zusammenarbeit

Four Tet und The Cure haben schon mal zusammengearbeitet: 2022 erschien ein Song von Four Tet auf der EAT YOUR OWN RECORDINGS EP 1. Und 2015 veröffentlichte Robert Smith und einen Remix von Rides „Vapour Trail“.

„Alone“ ist Teil von The Cures 14. Album SONGS OF A LOST WORLD.

The Cure performen „Alone“

Das Album wurde für drei BRITs nominiert. Außerdem war das Album seit 32 Jahren das erste Nummer-eins-Album der Band in Großbritannien.

Was The Cure dazu meinte

Nun haben The Cure auf ihrem offiziellen X-Account bekannt gegeben, dass sie den Four Tet-Remix von „Alone“ im Rahmen des diesjährigen Record Store Days veröffentlichen werden.

Die Platte ist auf einer „exklusiven einseitigen 12-Vinylplatte mit schwarzem Etikett“ gepresst, während „alle Cure-Tantiemen aus dem Verkauf der 12′-Version von ‚Alone (Four Tet Remix)‘ Médecins Sans Frontières / Ärzt:innen ohne Grenzen (MSF) zugute kommen werden. […] Mindestens 2 Pfund pro verkaufter Platte werden gespendet.“

Ärzt:innen ohne Grenzen

Eines ihrer Videos zur Lage im Sudan

Was gibt’s noch am Record Store Day?

The Cure werden zum Record Store Day auch eine Picture Disc ihres sechsten Studioalbums HEAD ON THE DOOR veröffentlichen. Andere erwartete Veröffentlichungen umfassen limitierte Auflagen von Nina Hagen, Bonaparte und Spliff.