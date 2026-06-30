Dieser WM-Schiedsrichter hat jetzt seinen eigenen Techno-Hit

Eine neue WM-Regel, ein mitreißender Schiedsrichter und TikTok-DJs – so wurde der „Red Card”-Techno-Remix zum unwahrscheinlichsten Hit der WM 2026.

Die Weltmeisterschaft 2026 bringt einige Neuerungen mit sich: neue Trinkpausen, mehr Mannschaften – und eine Regeländerung. Wenn die Ausführung dieser neuen Verordnung dann von einem Schiedsrichter per Mikro ins ganze Stadion gebrüllt wird, als wäre es eine Scooter-Line, folgt daraus, na klar, ein Techno-Remix.

Es geht um Alles

Als die Türkei am 20. Juni auf Paraguay traf, ging es sportlich um einiges. Die Türkei musste mindestens unentschieden spielen, um noch eine Chance zu haben, über die Vorrunde hinaus an der WM teilzunehmen. Der Druck war enorm. Als das Spiel mit 0:1 für Paraguay endete, schied die Türkei vorzeitig aus – was einer kleinen Sensation entsprach. Das eigentliche Highlight des Spiels war jedoch eine ganz bestimmte Ansage des Schiedsrichters.

Eine neue Regel besagt, dass ein Spieler, der beim Reden die Hand vor den Mund hält, pauschal Rot bekommt, da nicht nachvollzogen werden kann, ob er dem Gegenüber ein Käsekuchen-Rezept oder eine schwerwiegende Beleidigung entgegengebracht hat.

Als es zu einer solchen Situation kam und der Schiedsrichter vom VAR zum Bildschirm geholt wurde, um sich den Tatbestand anzusehen, schien es ihn sichtlich zu beglücken, seine Entscheidung mit der ganzen Welt zu teilen. Es folgte ein kurzer Pfiff und die inbrünstige, kraftvolle Aussage: „After Review, Number 10…Paraguay!!! Cover his Mouth!!! Decision is Red Card!!!!“ Die perfekt paraphrasierte Entscheidung erwies sich als gefundenes Fressen für die TikTok-DJs – und prompt wurde ein neuer Hit geboren.

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Der „Red Card“-Techno-Remix

Seitdem der Techno-Remix erschienen ist, feiern zahlreiche Videos auf Social Media den Sound. Nachdem „Du bist gut genug“ zur inoffiziellen deutschen Hymne geworden ist, bringt der „Red Card“-Techno-Remix einen weiteren unvorhersehbaren WM-Song zum Vorschein.