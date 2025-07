Rave the Planet 2025: Acts, Route, Sperrungen, Wagen-Tickets & Wetter

Rave The Planet 2024: Über Hunderttausend in Berlin bei Techno-Parade (Fotos & Videos)

Am Samstag, den 12. Juli 2025, kehrt die Techno-Demonstration Rave the Planet auf die Straße des 17. Juni zurück. Unter dem Motto „Our Future Is Now“ werden rund 300.000 Teilnehmende erwartet. Der Protestzug soll um 14 Uhr starten und gegen 22 Uhr enden.

Organisiert wird das Event von Dr. Motte, dem Mitbegründer der ursprünglichen Loveparade. Ziel ist es, mit Musik ein politisches Zeichen für Frieden, Vielfalt und den Erhalt der Clubkultur zu setzen. Rave the Planet wurde 2019 ins Leben gerufen und kann sich inzwischen als etablierte Rave-Veranstaltung in der Hauptstadt bezeichnen.

Lest hier alle Informationen zur Route, Musik und Wetter.

Die Hymne 2025

Die Route durch Berlin

Die Demonstration verläuft über die Straße des 17. Juni, einmal rund um die Siegessäule bis hin zum Brandenburger Tor. Entlang der Strecke befinden sich ein Naturschutzgebiet sowie das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma. Veranstalter rufen daher zu respektvollem Verhalten auf.

Die Demo erreicht ihr bequem über folgende Bahnhöfe: Zoologischer Garten, Bellevue, Hauptbahnhof, Friedrichstraße, Potsdamer Platz und Hansaplatz.

Folgende Straßen werden gesperrt sein:

Die Straße des 17. Juni ist ab Freitag, 11. Juli, 18 Uhr bis Sonntag, 13. Juli, etwa 10 Uhr zwischen dem Großen Stern und dem Platz des 18. März voll gesperrt. Ebenfalls betroffen sind die Yitzhak-Rabin-Straße, Teile der Ebertstraße sowie der Pariser Platz. Der Große Stern wird zusätzlich ab Samstagmorgen, 9 Uhr, bis Sonntagmorgen, 3 Uhr, nicht befahrbar sein. Auch die John-Foster-Dulles-Allee sowie zahlreiche Zufahrtsstraßen rund um das Veranstaltungsgelände sind in diesem Zeitraum dicht. Die Scheidemannstraße ist am Samstagabend ab 21 Uhr bis voraussichtlich 6 Uhr morgens gesperrt.

Diese Acts treten auf

Die Rave-the Planet-Demo ist vor allem der elektronischen Musik gewidmet. Für den passenden Beat sorgen rund 35 Musikwagen – sogenannte Floats – mit Acts wie Dr. Motte, Westbam, Oguz und Saytek. Wer direkt auf einem Truck mittanzen will, braucht ein Ticket, was teilweise über 140 Euro kostet.

Darum geht es

Neben dem Feiern geht es um klare Forderungen: Ein gesetzlicher Techno-Feiertag, der Schutz von Clubs, die Abschaffung von Tanzverboten und die Anerkennung elektronischer Musik als immaterielles Kulturerbe. Auch das Versammlungsrecht soll modernisiert werden.

Wichtige Hinweise

Verboten sind Glasflaschen und Pyrotechnik. Flaggen oder Banner mit nationalistischen oder ausgrenzenden Botschaften sind unerwünscht. Am Sonntag findet ein gemeinsamer Clean-Up Day statt, ein Aufruf an alle Raver:innen, den Tiergarten sauber zu hinterlassen.

Das Wetter

Am Samstag, 12. Juli, ist mit durchgehendem Regen zu rechnen. Die Höchsttemperatur soll aktuellen Wetterprognosen zufolge bei rund 20 Grad liegen. Dementsprechend ist wetterfeste Kleidung zu empfehlen.