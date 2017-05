Regisseur Oliver Stone hat Wladimir Putin zu einem Interview-Marathon getroffen

Oliver Stone („Platoon“, „Snowden“) versteht sich seit Jahrzehnten als einer der politischsten Regisseure der Welt. Nun treibt er seinen Ruf auf die Spitze: Für ein TV-Special hat er den russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen. Die entstandenen Interviews werden in vier (!) Episoden im amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt.

„The Putin Interviews“ werden ab dem 12. Juni auf dem Sender Showtime ausgestrahlt und danach sicherlich auch das Internet fluten. Stone habe Putin etliche Male getroffen, zuletzt nach der Amtseinführung des aktuellen US-Präsidenten Donald Trump.

Die mutmaßliche Einmischung Russlands in den amerikanischen Wahlkampf wird in den Interviews ebenso thematisiert wie globale Politik, die Krim und eigentlich alles andere. „Wenn Putin der größte Feind der Vereinigten Staaten von Amerika ist, dann sollten wir zumindest versuchen, ihn zu verstehen“, sagte Stone in der Ankündigung der Interview-Reihe.

Stone hat einen Zugang zu Putin gefunden, als er Whisteblower Edward Snowden für den Film „Snowden“ in Moskau zu Gesprächen getroffen hat. Insgesamt habe er sich circa zwei Jahre lang mit dem umstrittenen Präsidenten getroffen.