Altin Gün Aşk

Erst setzt ein hüpfender Bass ein, eine quirlig-verfrickelte Gitarre kommt dazu, dann singt Merve Daşdemi von der Liebe, und wie sie das tut! Auch wenn man des Türkischen nicht mächtig ist, nimmt einen die Neuinterpretation des türkischen Volkslieds „Su Suziyor“ augenblicklich ein – unmöglich, sich dazu nicht zu bewegen, sich dabei nicht zu sehnen.

ASK bei Amazon.de kaufen

Altin Gün widmen sich auf ihrem neuen Album sowieso ganz der Liebe (der Albumtitel AŞK ist das türkische Wort für Liebe), sie verschreibt sich auch dem Liedgut der Türkei und covert zehn berühmte Folksongs. In der Tat denkt man bei so manchem Stück, es schon mal in anderer Fassung gehört zu haben – so psychedelisch und funky wie hier aber wohl noch nicht.

Die in Amsterdam angesiedelte Combo ist auf AŞK wieder ganz im Stil des Anadolu Rock der Siebzigerjahre unterwegs, selbst ein ruhiges, gesangslastiges Stück wie das – logo – Liebeslied „Dere Geliyor“ bekommt eine psychedelische Note. Muss man einfach lieben, dieses Album.

Unprätentiöser Ambient, der Momente des Rückzugs schafft, ohne esoterisch zu werden.

Phoebe Bridgers, Julien Baker und Lucy Dacus bilden eine Folk-Rock-Supergroup ohne Egos.

Widersprüchlicher Avant-Pop zwischen Lässigkeit und Lärm.

Der Titel „Gossip“ soll im Januar erscheinen und auch auf dem kommenden Album der Band, RUSH, vertreten sein. Hört hier einen anderen neuen Song.

Der Tinder-Jahresrückblick listet auf, welche zehn Songs 2022 besonders gerne beim Dating genutzt wurden.

Am 18. November erscheint die neue Platte. Sie kann jetzt bereits vorbestellt werden.