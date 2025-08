Guns N’ Roses gegen Atmos-Neuauflage von „Use Your Illusion“

Guns N’ Roses sind gegen eine Atmos-Neuauflage ihres legendären Doppelalbums „Use Your Illusion“. Jetzt meldet sich Steven Wilson zu Wort.

1991 veröffentlichen Guns N’Roses ihr legendäres Doppelalbum „Use Your Illusion I and II“. 2022 sollte es von dem sechsfach Grammy-nominierten Produzenten Steven Wilson in eine Dolby-Atmos-Version bearbeitet werden — doch die Band legte kurzerhand ihr Veto ein.

Steven Wilson ist besonders für seine Arbeit mit Porcupine Tree, Storm Corrosion und zahlreichen Neuabmischungen klassischer Rockalben in Surround-Sound bekannt. Der Produzent bekam von Axl Roses Band den Auftrag, das Doppelalbum der Rock-Giganten für eine Neuauflage zugunsten des 30-jährigen Jubiläums in 3D-Sound neu abzumischen. Nun erklärte Wilson jedoch in einem Interview mit „Scars And Guitars“, dass seine Bearbeitung von der Band abgelehnt wurde. Er erklärte, der Band habe die Idee nicht gefallen, ihre Musik in Spatial Audio zu hören. Wilson selbst erfuhr davon lediglich über das Label der Band. Warum Axl Rose und seinen Kollegen die Idee einer immersiven Neuauflage nicht mehr anspricht, ist dem renommierten Produzenten nicht bekannt.

Eine vertane Chance?

Dabei mischte Wilson bereits rund 40 Songs aus der „Use Your Illusion“-Ära – inklusive B-Seiten und Outtakes – in immersivem 3D-Klang. Trotz Wilsons abgeschlossener Produktion lehnten Guns N’Roses die Veröffentlichung ab. Die einzige Ausnahme bildet die orchestrale Neuaufnahme von „November Rain“, die 2022 als Einzelstück auf den Markt kam. Die Entscheidung von Guns N’ Roses, Wilson Bearbeitungsprozess ins Nichts laufen zu lassen, ist ungewöhnlich. Viele klassische Rockbands setzen inzwischen auf Dolby-Atmos-Formate.

Auch die Fans sind enttäuscht. „Use Your Illusion“ zählt zu den wichtigsten Rock-Doppelalben der 1990er Jahre. Eine Dolby-Atmos-Version hätte das Werk für eine ganze Generation an Zuhörer:innen und (Hi-Fi-)Fans neu zugänglich gemacht und das Erbe der Band noch weiter aufgewertet. Nun muss die gesamte Dolby-Atmos-Version des Albums auf Steven Wilsons Festplatte verweilen, bis Axl Rose und Co sich vielleicht doch noch für eine Veröffentlichung entscheiden.