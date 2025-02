Verfrühte Jubiläumsversion des ultimativen Hair-Metal-Albums.

Nach dem Flop 7800° FAHRENHEIT drohte die Band aus New Jersey als One-Hit-Wonder zu enden. Beim Nachfolger hieß es also: make or break. Um nichts dem Zufall zu überlassen, heuerte man Desmond Child an, der sich mit seiner Zuarbeit für Kiss’ „I Was Made For Lovin’ You“ als Edelsongwriter etabliert hatte.

Dank seiner Mithilfe erreichten die ersten beiden Singles Platz 1: „You Give Love A Bad Name“ und „Livin’ On A Prayer“. SLIPPERY WHEN WET erscheint – gottlob ohne das originale Softporno-Cover – ein Jahr vor seinem 40. Geburtstag als CD-Deluxe-Edition mit sechs bisher unveröffentlichten Liveversionen und Remixes sowie der Akustikversion von „Wanted Dead Or Alive“.

Wenn man auch nur ein Hair-Metal-Album braucht, dann ist es SLIPPERY WHEN WET in all seiner überkandidelten Pracht. Ob man eins braucht, stellt man bei einem Selbstversuch mit „Livin’ On A Prayer“ fest: Wenn einen der bombastische Tonartwechsel im letzten Refrain nicht dazu veranlasst, die Welt aus den Angeln heben zu wollen, darf man diese Band und das gesamte Genre getrost vergessen.

