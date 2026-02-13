Chuck D kontert Kiss-Bassist: „Gene Simmons versteht den Roll nicht“

Chuck D reagiert auf Gene Simmons' Aussage, HipHop gehöre nicht in die Rock and Roll Hall of Fame. Der Rapper kontert: Kiss habe zwar Rock, aber keinen Roll.

Gene Simmons sorgt erneut für Diskussionen um die Rock and Roll Hall of Fame. Der Kiss-Bassist sprach sich klar gegen die Aufnahme von HipHop-Acts aus – und erntete prompt Widerspruch von Public-Enemy-Legende Chuck D.

„Gehört nicht in die Hall of Fame“

Gene Simmons ist zwar selbst seit 2014 aufgrund seines Schaffens im Rock’n’Roll-Sektor mit der Band Kiss Mitglied der Rock and Roll Hall of Fame, gilt aber auch als langjähriger Kritiker dieser Institution. Kürzlich war er beim „LegendeNLeaders“-Podcast zu Gast und sprach dort über die Aufnahme von HipHop-Künstler:innen in die Hall of Fame.

So bezog er klar Position und sagte: „HipHop gehört nicht in die Rock and Roll Hall of Fame, ebenso wenig wie Opern oder Symphonieorchester … sie heißt schließlich Rock and Roll Hall of Fame.“ Er fügte hinzu: „Das ist nicht meine Musik. Ich komme nicht aus dem Ghetto. Sie spricht nicht meine Sprache.“

Berühmte Beispiele für HipHop-Künstler:innen in der Rock and Roll Hall of Fame sind Jay-Z, der 2021 aufgenommen wurde und Eminem, der seit 2022 Mitglied ist. Eine Antwort aus der Welt des HipHop auf Simmons’ Aussagen ließ nicht lange auf sich warten.

Chuck D antwortet auf Gene Simmons

Gegenüber „TMZ“ meldete sich Chuck D zu Wort und reagierte auf die Kritik des Bassisten. Demnach seien Kiss zwar Rock, hätten aber keinen Roll. Zudem sagte er, dass er mit der Ansicht des 76-Jährigen bereits vertraut sei, da dieser seine Kritik „alle drei Jahre“ äußere.

Chuck D erklärte, was er mit der Aussage meint, dass Kiss keinen Roll habe und was dieser für ihn bedeute: „Alles andere außer Rock – als sich Rock’n’Roll in den 60er Jahren aufspaltete – ist Roll.“

Abschließend sagte er, dass er Gene Simmons voll und ganz respektiere, jedoch auch Fakten im Auge behalten und die Erzählung aufrecht erhalten wolle.