Chuck D kontert Kiss-Bassist: „Gene Simmons versteht den Roll nicht“

von 
Gene Simmons

Gene Simmons  |  Chuck D schlägt gegen HipHop-Kritik zurück

Foto: Getty Images. Gilbert Carrasquillo. All rights reserved.

Chuck D reagiert auf Gene Simmons' Aussage, HipHop gehöre nicht in die Rock and Roll Hall of Fame. Der Rapper kontert: Kiss habe zwar Rock, aber keinen Roll.

Gene Simmons sorgt erneut für Diskussionen um die Rock and Roll Hall of Fame. Der Kiss-Bassist sprach sich klar gegen die Aufnahme von HipHop-Acts aus – und erntete prompt Widerspruch von Public-Enemy-Legende Chuck D.

„Gehört nicht in die Hall of Fame“

Gene Simmons ist zwar selbst seit 2014 aufgrund seines Schaffens im Rock’n’Roll-Sektor mit der Band Kiss Mitglied der Rock and Roll Hall of Fame, gilt aber auch als langjähriger Kritiker dieser Institution. Kürzlich war er beim „LegendeNLeaders“-Podcast zu Gast und sprach dort über die Aufnahme von HipHop-Künstler:innen in die Hall of Fame.

Gene SimmonsArtikel, Diskographie, Tourdaten und vieles mehrHier zum Artist-Profil >>>

So bezog er klar Position und sagte: „HipHop gehört nicht in die Rock and Roll Hall of Fame, ebenso wenig wie Opern oder Symphonieorchester … sie heißt schließlich Rock and Roll Hall of Fame.“ Er fügte hinzu: „Das ist nicht meine Musik. Ich komme nicht aus dem Ghetto. Sie spricht nicht meine Sprache.“

Berühmte Beispiele für HipHop-Künstler:innen in der Rock and Roll Hall of Fame sind Jay-Z, der 2021 aufgenommen wurde und Eminem, der seit 2022 Mitglied ist. Eine Antwort aus der Welt des HipHop auf Simmons’ Aussagen ließ nicht lange auf sich warten.

Chuck D antwortet auf Gene Simmons

Gegenüber „TMZ“ meldete sich Chuck D zu Wort und reagierte auf die Kritik des Bassisten. Demnach seien Kiss zwar Rock, hätten aber keinen Roll. Zudem sagte er, dass er mit der Ansicht des 76-Jährigen bereits vertraut sei, da dieser seine Kritik „alle drei Jahre“ äußere.

Chuck D erklärte, was er mit der Aussage meint, dass Kiss keinen Roll habe und was dieser für ihn bedeute: „Alles andere außer Rock – als sich Rock’n’Roll in den 60er Jahren aufspaltete – ist Roll.“

Abschließend sagte er, dass er Gene Simmons voll und ganz respektiere, jedoch auch Fakten im Auge behalten und die Erzählung aufrecht erhalten wolle.

Paul Hofrath schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

