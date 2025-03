Sei 20 Jahren arbeiten sich die Schwestern Sierra und Bianca Casady an sich selbst ab. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie angetan ich bei ihrem Auftauchen war, endlich einmal wieder Verwirrungstifterinnen am Start zu sehen, die spielerisch ihr ganz eigenes Genre schufen und bespielten. Sie zeigten sich mit Bart und bunter Garderobe, arbeiteten mit Robert Wilson und dem Kronos Quartett zusammen, waren für einige Jahre in aller Munde. Bis heute kreisen ihre Lyrics um Schwesternschaft, weibliche Rollenzuschreibungen und die Zerrüttungen des Lebens. Nach eigenen Angaben wollen sie Kitsch zu Klischees zu neuen Wahrheiten umwandeln.

Auf ihrem mittlerweile achten Studioalbum gelingt in diese Richtung einiges, allerdings hat man durchgehend das Gefühl, die ganze Sache schon genauso oder zumindestähnlich bereits mehrmals gehört zu haben. Klapperndes Geschirr wird percussiv eingesetzt, Spielzeugkeyboards mit großer Ernsthaftigkeit bespielt und kindlicher Gesang über nahezu jeden Track gegossen.

Einzig in „Paper Boat“ geht es mal runter mit der Stimme, was, tja, leider total entspannend wirkt. Konnte Björk im Laufe ihrer Karriere ihr Kinderstimmchen aus der reinen Zuckrigkeit befreien, gelingt das den Casady-Schwestern nicht, ist das Infantile als Mittel vielleicht auch einfach zu stark, zu signaturhaft. In „Girl In Town“ wird gerappt, das macht Spaß, „Unbroken“ ist zum Schluss ein kleiner Mutmacher. Angeblich nehmen die Schwestern ihre Songs in einer Art Wandschrank auf, den sie zum Studio umgebaut haben. Es wäre schön, wenn sie diesen demnächst mal verließen, um sich den realen Problemen der großen weiten Welt zu stellen.

