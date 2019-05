Earth Full Upon Her Burning Lips

Sub Pop, Keimzelle des Grunge, Abschussrampe für Nirvana und Soundgarden in die große Popwelt und lange Heimatlabel von Earth. Heute als Pioniere des Drone Doom anerkannt, damals eher Exoten, nicht nur in der Labelfamilie. Zwei Jahrzehnte existiert die Gruppe nun, von den ersten Tagen ist nur noch Dylan Carlson dabei, seit den frühen Nullerjahren begleitet ihn Trommlerin Adrienne Davies, viele Mitglieder kamen und gingen, geblieben ist immer die komplett entschleunigte Musik.

FULL UPON HER BURNING LIPS ist wieder ein typisches Earth-Album geworden und fällt trotzdem etwas aus dem Rahmen. Carlson und Davies verzichteten bei den Aufnahmen weitgehend auf Studioeffekte, um den Sound reduziert und trocken klingen zu lassen. Die Songs basieren auf weiterentwickelten Skizzen einer 2017er-Tour oder entstanden nach und nach im Übungsraum.

Trotzdem wälzt sich FULL UPON HER BURNING LIPS wie ein in einem Arbeitsgang bearbeiteter Monolith, der weder oben noch unten, hinten oder vorne kennt. Die Tracks ohne Melodien, wohl aber kleinen Themen, kommen aus dem Nichts, verfügen über keine Mitte und verschwinden einfach wieder.

