Finn Wolfhard – FIRE FROM THE HIP: Pavement-Erbe aus Hollywood

Der „Stranger Things“-Star schalalaat und uhuhuut sich durch allerschönsten College-Rock.

Im Cast von „Stranger Things“ gibt es gleich mehrere Mehrfachbegabungen. Neben Maya Hawke und Joe Keery ist auch Hauptdarsteller Finn Wolfhard als Musiker unterwegs. Und das nicht erst seit gestern: Der Kinderstar war gerade mal 13 Jahre alt, als er seine erste Garage-Rock-Band Calpurnia gründete. Es folgten die etwas poppigeren The Aubreys, bevor er mit dem Album HAPPY BIRTHDAY 2025 eine Solokarriere einschlug und bereits wohlwollende Vergleiche von Daniel Johnston bis Elliott Smith einfahren konnte.

Den Plattentitel des Nachfolgers FIRE FROM THE HIP kann man programmatisch sehen: Hier wird allerschönster 90ies-Indie in der Tradition von Pavement oder Guided by Voices aus der Hüfte geschossen. Wolfhard schalalaat und uhhuhuut sich auf den zwölf Tracks quer durch die Indie-Rabatten – mal mit imaginärem Cowboyhut im schluffigen Shuffle („Lights Go Down“), mal mit dickrandiger Nerdbrille („Common Side Effects“) oder im zuckrigen Indie-Pop-Duett „Trails“.

Man merkt: Finn Wolfhard weiß, was er tut – nicht nur als Schauspieler.