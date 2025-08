Finn Wolfhards Band Calpurnia spielt Weezer – in deren neuem Video zum a-ha-Cover „Take On Me“

Like a timewarp: 1985. Rivers Cuomo sitzt in seinem Jugendzimmer, schraffiert mögliche Bandnamen an seinem Schreibtisch – und spielt mit Freunden im elterlichen Wohnzimmer einen Hit nach.