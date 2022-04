Jack White Fear Of The Dawn

Es bringt bekanntlich nichts, den Tagen hinterherzuweinen, in denen Jack sich von Meg White noch ein wenig Understatement eintrommeln ließ. Als Solomusiker klebt dem fiesen Fistelbuben das Muckerhafte, die ausgestellte Virtuosität an den Hacken − aber warum auch nicht? Wenn White in seinem Song „Taking Me Back“ ein Funkstück so effektvoll in die Luft jagt, dass es das Ding auf den neuen „Call of Duty“-Soundtrack geschafft hat, dann mag man sich vor Freude in die Lederschühchen beißen.

FEAR OF THE DAWN bei Amazon.de kaufen

Ja, Whites neues Album FEAR Of THE DAWN ist ein Hohefest des Bluesrock, der mit godzillahafter, übersteuerter Wucht alle Hoffnung auf Verschnaufpausen planiert. Whites Beifahrer im Geiste ist Ty Segall, der den Regler immer weiter gen Wahnsinn verschieben will – was Onkel Jack selten wirklich zulässt. Und wenn doch, wird’s schnell auch mal, nun ja, gewöhnungsbedürftig wie auf dem Vorgängeralbum BOARDING HOUSE REACH.

Zum Beispiel in „Hi De Ho“, was als Klagelied für den nächsten Tarantino-Western beginnt, dann aber etwas in Albernheit abdriftet. Wie die schöne, kürzlich veröffentlichte Folk-Single „Love Is Selfish“ nahelegt, könnte Whites nächstes Album ENTERING HEAVEN ALIVE, das schon im Juli folgt, eine Art ruhigeres Gegenstück zu FEAR OF THE DAWN werden. Erholsam wär’s nach diesem erbarmungslosen Planierraupenrock.

Das Einsteigerticket in die Welt von Alan Vega und Martin Rev: Verwüstung und Vergegenwärtigung in Rock’n’Roll und Elektronik.

Der Pop-Rock der US-Band erreicht seeeeeehr langsam, aber sicher den Reifegrad.

Die New Yorker legen unfallfreie Spurwechsel auf den Softrock-Highways der eigenen Imagination hin.

Taylor Hawkins, Schlagzeuger und zweiter Kopf der Foo Fighters, starb überraschend mit 50 Jahren. Ein Nachruf.

Vor den Zuschauer*innen gab White sich sogar als Beck aus.

Jack White ist zurück (und heavy wie nie), Pete Doherty beweist, dass man nicht leiden muss, um gut zu sein, Brian Molko begibt sich auf Zeitreise und wir liefern Euch neuen Lesestoff – diese und weitere Themen im jetzt erschienenen Musikexpress 04/22.