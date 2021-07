John Mayer Sob Rock

Das beste Lied über John Mayer stammt von den Screenshots. „John Mayer hat mir gesagt, mein Körper ist ein Wunderland“, textet Susi Bumms in Bezug auf dessen saudummen Hit „Wonderland“ – unerreicht! Das beste Lied von John Mayer befindet sich auf SOB ROCK, so viel ist mal sicher. Was vor allem daran liegt, dass SOB ROCK das mit Abstand beste Album dieser Megastarkarriere ist (die übrigens eine Menge ätzender Elemente beinhaltet, man kann Mayer durchaus als den Inbegriff des toxischen Rockstars sehen).

Unfassbar erfolgreich wurde er mit einer betont gefühlvollen Variante von Rockmusik, die zwingend auf den Engtanz hinauslaufen wollte. Das konnte man abscheulich finden, hatte aber seine musikalischen Momente, die meisten fanden sich auf dem 2006er-Album CONTINUUM, das Middle-of-the-Road-Rock in Perfektion bot. Zuletzt schien die Karriere relativ friedvoll auszulaufen. THE SEARCH FOR EVERYTHING hieß sein bis hierhin letztes Album. Nur, wer alles sucht, findet wenig.

Dieses Album will so klingen, wie das 80er-Jahre-Rock-Vinyl, das sich für fünf Euro in den Grabbelkisten drängelt

Nun aber SOB ROCK, der Kick: Schon das Cover zeigt, was John Mayer vorhat, dieses Album will so klingen, wie das 80er-Jahre-Rock-Vinyl, das sich für fünf Euro in den Grabbelkisten drängelt. Die Selbstironie zeigt sich auch im Titel: „Sob“ steht für elendigen Kitsch, Rosamunde Pilcher hat „sob books“ geschrieben, 99 Prozent aller Romantic Comedys sind „sob movies“.

Nun also John Mayer mit SOB ROCK: Stücke wie „Last Train Home“ oder „Shot In The Dark“ erinnern an Toto und Bruce Hornsby, Rick Springfield und Don Henley. Klingt alles wie ein schlechter Witz, aber am Ende lacht das nostalgische Herz: Mayer selbst sagt, dieser Sound habe ihm Sicherheit in unsicheren Zeiten geschenkt. Recht hat er.

