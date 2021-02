Katy Kirby Cool Dry Place

Katy Kirby ist eine Lyrikerin vor dem Herrn. Und das ist wörtlich zu nehmen: Aufgewachsen im ultrachristlichen Bible Belt der USA, aufgezogen von zwei Ex-Cheerleader-Eltern, wie es heißt, pries sie den lieben Gott im lokalen Kirchenchor. Zwar macht Kirby, Gott behüte, keinen Happy-Day-Christenrock, aber alttestamentarische Referenzen lassen sich noch finden auf ihrem Debütalbum, etwa wenn in „Secret Language“ David den „secret chord“ anstimmt, womit sich Kirby freilich aber auch in die gigantomanischen Songwriter-Fußstapfen von David, Leonard Cohen und Jeff Buckley begibt, Halleluja!

COOL DRY PLACE bei Amazon.de kaufen

Klanglich dürfte Kirby bei Aimee Mann gelernt haben, dass manchmal gerade das Unaufgeregte ganz besonders eindringlich sein kann. Yes! Und, wie gesagt, sie ist Lyrikerin. Stumpfe Plattitüden und Song-Floskeln aus dem 08/15-Reim-Zufallsgenerator wird man bei Kirby nicht finden. Stattdessen dringt man mit ihr ein in eine magisch-realistische Welt, in der Augenlider und blauer Wacholder beschworen werden.

Ein Goldfisch zappelt in einer Mülltüte, Orangen werden abgelegt als Einladung zu einer gemeinsamen Zukunft. Jemand sieht nur high aus, wenn er den Atem anhält. Ein imaginärer Pfefferminz-Freund mag Hemden mit kurzem Kragen, und das lyrische Ich liebt Heimwege, wenn sie betrunken sind. „Ich bin ein Paralleluniversum in Target- Dessous, und du ein Country-Song im Dreivierteltakt“, geht eine typische Kirby-Doppelzeile, natürlich auf Englisch, dann klingt das noch geiler. Diese Katy Kirby, die hat verdichtete Storyminiaturen auf Lager – da muss sich selbst Tom Waits warm anziehen.

Klingt wie Lorde auf Aimee-Mann-Trip: Der Folk-Pop der Australierin liefert große Melodien – und rettet sie dann auch noch vor...

Die britische Songwriterin spielt einen Folk um eine fiktive Mutterschaft, der so aufrichtig und so rau ist, dass es jeden...

Zartheit als Fuck You! Die ewige Melancholikerin denkt gar nicht daran, die Erwartungen an ihren wehmütigen Songwriter-Pop zu enttäuschen.

Massive Attack entfachten eine Revolution im Pop, die zunächst gar nicht als solche wahrgenommen wurde. Doch ihre von Downbeats und Samples definierten Aufnahmen haben eine unauslöschlich melancholische Spur in der DNA der Gegenwartsmusik hinterlassen – und waren immer auch ein Paradies für Gastvokalisten. Lest hier unsere ME-Helden-Geschichte über Massive Attack.

Die neue Errungenschaft will er auf dem nächsten Muse-Album verwenden, was aber wohl erst im nächsten Jahr angegangen wird. Für einen Cover-Song mit seiner Supergroup The Jaded Hearts Club (bestehend aus Graham Coxon, Miles Kane, Nic Cester, Sean Payne und Jamie Davis) hatte er sie schon mal ein bisschen ausprobiert. Sein neuester Solo-Track kommt dagegen ganz ohne Gitarre aus.

Diese Woche sind Alben von Goldfrapp, Julia Holter, Hauschka, Wire und Fotos erschienen. Lest hier unsere Rezensionen.