Drei Jahre ist es her, dass Loyle Carner mit seinem dritten Album HUGO jedes noch harte, noch nicht von ihm eingenommene Herz weich klopfen sollte. Songs wie „Hate“ machten die Realität von Rassismuserfahrungen auch für jene erfahrbar, die davon verschont bleiben. Wie macht man danach weiter? Man wird dreißig, in seinem Fall Vater, vielleicht sogar erwachsen. Und schreibt in arg hoffnungslosen Zeiten sanft und zart genau darüber, was heute ganz allgemein in der Welt fehlt: Hoffnung. Und Liebe, die bedingungslose Art. Und die Suche nach Ruhe und so etwas wie Heilung.

Woraus er diese positiven Vibes schaft? Es geht um Selbsterkenntnis, um Familie, Wärme – und immer ist das melancholisch. Klar, wir sind ja immer noch bei Loyle Carner, einem der verkopfteren unter den sowieso schon unter dem Einfluss von Austerität und Regenwetter verkopften britischen Rapper:innen. HOPEFULLY! hört sich an wie eine warme, tröstliche Decke und bleibt dennoch ganz federleicht.

So war auch der Produktionsprozess, erzählt Carner in Interviews: kein Stress, kein Druck, einfach sehen, was rauskommt. Das Ergebnis sind Songs wie das sonnige „In My Mind“, das an Alternative der Neunziger und Nullerjahre erinnernde „All I Need“ oder „Lyin“, in dem der Rapper und Schauspieler auch singt, so wie er seinen Kindern ein Schlaflied vorsingen würde. Eins dieser Kinder ist auch im Video zu „About Time“ zu hören – gemeinsam mit dem Titelsong „Hopefully“ ein Highlight auf einem Album voller Highlights.

