Der Künstler trägt Hausschlappen und sitzt auf dem Sofa, seine Gitarre hält er in der Hand, neben ihm der Hund auf einer Decke – so erzählt Mac DeMarco die Geschichte von GUITAR schon auf dem Albumcover. Hier wird’s persönlich, die Songsammlung hat er innerhalb weniger Tage im November 2024 in seinem Haus in Los Angeles erstellt, komplett in Eigenregie vom Songwriting über das Mixing bis zum Artwork.

Nach dem Instrumentalalbum FIVE EASY HOT DOGS und dem 199-Track-Lo-Fi-Wahnsinn ONE WAYNE G mit mehr als neun Stunden Spielzeit (beide 2023) kommt DeMarco in den neuen Songs zu sich und zur Ruhe. Der Vorabtrack „Home“ rollt das Spielfeld im Video aus: es geht um diese seine Zeit und die Heimat, DeMarco besingt das Alleinsein, den aktuellen Status seiner Wahl, und das Ende einer Freundschaft. Die Enten und Gänse im Film bewegen sich im Zeitlupentempo dazu, „Entschleunigung“ steht ganz fett über diesem Song geschrieben.

De Marco zeigt, sagt er selbst, wo er gerade im Leben steht, dargeboten mit Gitarre, Bass und Drums im vollkommen unprätentiösen Homerecordingsound, seine Stimme krault sanft in den Gehörgängen, sie streichelt und säuselt bisweilen („Sweeter“, „Nothing At All“). Diese 12 Songs besitzen eine dezidiert entschleunigende Wirkung, mit Mac DeMarco können wir 2025 auf offener Straße träumen (aber nur im verkehrsberuhigten Bereich vor der eigenen Haustür natürlich).

Diese Review erschien zuerst im Musikexpress 09/2025.