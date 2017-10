Vorsicht ist geboten bei Menschen, die behaupten, sie lieben alles und jeden. Die Musik „so querbeet“ hören. Die nichts so richtig ­scheiße finden. Hippiespießer oder Psychos meist.

Was also tun mit einer Platte, die LOVE EVERYTHING heißt? Aufgenommen von einer Künstlerin, die sich leutselig ­Mariam The Believer nennt? Zynismus off, anhören. Immerhin hat diese Mariam Wallentin aus Schweden, Teil des Folk-Duos Wildbirds & Peacedrums, bereits ein sinistres Solodebüt namens BLOOD DONATION veröffentlicht.

Und, Überraschung: Keinen Harmonie-Stuss, sondern puren Pop, der sich hübsche Kapriolen leistet, strickt Wallentin diesmal. Sehr spielerisch, wenig verspielt klingen dabei die Arrangements: Freak-folkige Streicher, Bläser aus dem 80s-Fundus und jazzige Percussions verweben sich zu einem schicken Soundkleid für Wallentins Stimme.

Allzu wohltemperiert-erwachsen wird es zum Glück nicht: Unter den Perlweinplatten ist dies der Aperol Spritz mit Orangenscheibchen. Und während der so freundlich herumprickelt, bekommt man eine Ahnung, woran diese weltumarmende, allesliebende Mariam glaubt: An die Aussöhnung von Kammer- und elegantem Mainstreampop der Marke Lisa Stansfield. Soll sie ruhig.