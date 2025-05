Der riesige Fankreise auf sich vereinende Thom Yorke und der von einer eher elektronisch informierten Gemeinde verehrte Mark Pritchard trafen bereits 2016 aufeinander. Yorke schenkte Pritchard seine Stimme für den Song „Beautiful People“. 2020 erinnerte sich Yorke an den in Australien lebenden Briten und horchte nach, ob er weitere Verwendung für Vocals habe. Es folgte ein dreieinhalbjähriges E-Mail-Gemetzel, aus dem ein Album hervorging, das mit Hilfe der Visuals des multidisziplinären Künstlers Jonathan Zawada zu etwas Größerem heranreifte: TALL TALES hört man nicht, man betritt es, oder man beamt sich hinein.

Als Entrée dient der Achtminüter „A Fake In A Faker’s World“, wo staubige Maschinen durch Echoräume aus Kraftwerk und Ambient pluckern. Der Beat will nicht so recht, er stolpert, dann pausiert er wieder, begleitet von Yorkes Klagegesang. Pritchard, der drei Dekaden elektronische Musik von Techno bis Grime mitprägte, hat den Songs rostige, knarzige Fundamente aus uralten, ewig eingemotteten Synthesizern gebaut. Yorke indes schummelt sich mit 33 verschiedenen Stimmen durch alle Tonlagen, mitunter bis in die Unschärfe verzerrt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Konventionelle Songstrukturen? Braucht man nicht, einige Tracks, wie etwa „Ice Shelf“, düsen einem als Ambient-Orkan um die Ohren. Mark Pritchard hat das Wurzelwerk elektronischer Musik ausgegraben und es Thom Yorke gegeben, um sich darin zu verlieren.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Welche Alben im Mai 2025 noch erschienen sind, erfahrt ihr über unsere monatliche Veröffentlichungsliste.