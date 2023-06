Hauschka veröffentlicht Single „Loved Ones“ – neues Album im Herbst

Volker Bertelmann, alias Hauschka, wird seine neue Platte PHILANTHROPHY am 20. Oktober herausbringen.

Emotionale und atmosphärische Klänge gehören zum Markenzeichen des Ambient- und Klassik-Musikers Hauschka, der auch mit seiner neuen Single „Loved Ones“ in diese Kerbe schlägt. Das Instrumentalstück, das im Stil von John Cages präparierten Klavier aufgenommen wurde, soll einen ersten Vorgeschmack auf das kommende Album des Düsseldorfers geben, das PHILANTHROPHY heißen und am 20. Oktober 2023 via City Slang erscheinen wird.

Hauschka führt in seinem künstlerischen Dasein eine Art Doppelleben: Unter dem Pseudonym veröffentlicht er seine eigene Musik, während er unter seinem bürgerlichen Namen, Volker Bertelmann, Filmsoundtracks komponiert. Für seine Arbeit an der Musik zu Edward Bergers Antikriegsfilm „Im Westen nichts Neues“ (2022) wurde Bertelmann mit einem BAFTA sowie mit einem Oscar ausgezeichnet.

Nun wendet sich Bertelmann wieder seiner Hauschka-Seite zu und wird mit dem Werk PHILANTHROPHY den Nachfolger seines 2019 veröffentlichtem Albums A DIFFERENT FOREST abliefern.

Seht hier das Video zur ersten Single-Auskopplung „Loved Ones“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Loved Ones“ wird getragen von einem sanften Piano und intensiven Streichern. Es ist ein Stück, das als Ausdruck von Hauschkas Gefühlen für seine Familie und allen Menschen, die ihm wirklich nahe sind, zu verstehen ist. Die weiteren Kompositionen, die sich auf PHILANTHROPY befinden, sollen laut Bertelmann zwar emotional, aber auch „aufgeräumter“ sein, heißt es in der Pressemitteilung zur Platte. Dies würde sich durch die Zunahme von treibenden und sich wiederholenden Klängen ausdrücken. Außerdem holte sich der Oscar-Gewinner dafür beispielsweise den Drummer der isländischen Band múm, Samuli Kosminien, ins Studio, der schließlich die Schlagzeug-Parts für zwei Tracks des Albums beisteuerte.

PHILANTHROPHY: Die Tracklist

1. Diversity

2. Searching

3. Invention

4. Detached

5. Limitation

6. Nature

7. Science

8. Loved Ones

9. Generosity

10. Magnanimity

11. Altruism

12. Noie

Das Album-Artwork

Hauschka live

Hauschka wird außerdem am 8. November 2023 ein Konzert in Berlin im Theater des Westens spielen. Tickets gibt zwischen 35 und 55 Euro hier.