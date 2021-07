Nene H Ali

Beste Aydın alias Nene H hat mehrere Heimaten: In Istanbul ist sie geboren, ihren ersten Wohnort Berlin trägt sie im Herzen, und inzwischen verbringt sie auch viel Zeit in ihrem zweiten Wohnort Kopenhagen, wo sie eine Residency im Club Endurance hat. ALI, das Debütalbum der Produzentin, klingt entsprechend wie das Werk einer Weltbürgerin und Vagabundin: Zuvorderst sind Einflüsse aus Techno, Middle-Eastern-Musik und türkischem Folk zu hören, dazu kommen Elemente aus Noise, Industrial, Ambient, Drone und choraler Musik.

Gewidmet ist das Album ihrem verstorbenen Vater; in zwei Spoken-Word-Stücken verarbeitet Aydın ihre Trauer, die eingesprochenen lyrischen Passagen verbindet sie mit düsteren Electronicaklängen („Rau“) beziehungsweise sphärischen Ambientsounds („Reue“). Das polyrhythmische „ Lament“ ist mit seinem Spannungsbogen und den satten Bässen ein echter Hit, „The Hustle“ eignet sich mit seinen geschichteten und gebrochenen Beats sehr gut für die erste Post-Corona-Party im Kellerclub. Passt zu Berlin, passt zu Istanbul, passt überallhin.

Fasten your seatbelts: In „Into The Night“, der ersten Netflix-Serie aus Belgien, fliegt eine Passagiermaschine durch die Dunkelheit. Einziges Ziel: dem Tod durch Sonneneinstrahlung zu entgehen. Das absurde Endzeitszenario wird leider holprig erzählt und verliert sturzflugartig an Spannung. Auch eine gute Besetzung rettet das Sci-Fi-Thrillerdrama nicht vor der Bruchlandung.

Ein Podcast über Liebe, Sex, komplexe Gefühlswelten und kleine Geheimnisse – klingt erst einmal nicht nach einem besonderen Alleinstellungsmerkmal. Aber „Paardiologie“ mit Charlotte Roche und ihrem Mann Martin Keß ist anders. Besser. Und intimer als alles, was Ihr bisher von fremden Menschen gehört habt.