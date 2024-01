Air kommen im Sommer 2024 für eine Open-Air-Show nach Berlin

Am 21. Juli 2024 spielen die Franzosen wieder live in der Berliner Zitadelle.

Das französische Electronica-Duo Air hat bekannt gegeben, im Juli 2024 eine zusätzliche Open-Air-Show in Berlin zu geben. Bereits im Frühjahr treten die Franzosen für eine Show in Berlin auf, bei der sie ihr erstes Album MOON SAFARI in voller Länge präsentieren werden. Die Tickets für das Frühjahrskonzert waren genauso schnell ausverkauft, wie die Ankündigung kam.

Ähnlich wie bei der Show im März planen Nicolas Godin und Jean-Benoît Dunckel, mit diesem Open-Air-Konzert ihr Debütalbum zu zelebrieren. MOON SAFARI wurde 1998 veröffentlicht und verhalf ihnen zu einem bedeutenden Karriereschub.

Air live im Sommer 2024

Datum: 21.07.2024

Ort: Berlin, Zitadelle Spandau

Einlass: 18 Uhr, Beginn: 19 Uhr

Tickets

Die Tickets sind ab 54 Euro erhältlich. Weitere Informationen und Karten für die Show im Juli gibt es hier.

Airs Debütalbum

Über drei Jahre hinweg feilte die Band aus Versailles an ihrem Debütalbum, das als Belohnung für ihre Mühen sofort zum Klassiker avancierte. Während Daft Punk zeitgleich den Dancefloor robotisierten, eröffneten Air die Lounge- und Chill-out-Zone für all jene, die genug von Techno hatten. Ursprünglich an klassischen Instrumenten wie Klavier und Gitarre geschult, schufen Dunckel und Godin den unverwechselbaren, sowohl nostalgischen als auch futuristischen Sound von MOON SAFARI auf Analog-Geräten wie Moog und Korg MS-20. Atmosphäre steht im Vordergrund: Sanft und dennoch suggestiv schweben die Tracks auf weichen Synthiewolken, akzentuiert von geheimnisvollen Samples, Akustikgitarren, gedämpften Bläsern und der Stimme von Gastsängerin Beth Hirsch, die auf „All I Need“ und „You Make It Easy“ zu hören ist. Die großen Hits des Albums – „Sexy Boy“ und „Kelly Watch The Stars“ – sind erstaunlich gut gealtert: eben echte Klassiker.