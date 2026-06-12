Sportfreunde Stiller – HAPPY BIRTHDAY: 30 Jahre, kein Shitdetektor

Wir gratulieren ganz herzlich zum ewigen Indie-Stadionrock!

Gleich zu Beginn ein Mantra: „Wir sind immer noch hier“ wiederholt Peter Brugger noch mal und noch einmal, als müsste er es sich selbst einreden. Aber man muss ja zugeben: Die Sportfreunde Stiller haben sich ihr Jubiläum, zu dem sie sich mit ihrem neuen Album HAPPY ­BIRTHDAY selber gratulieren, tapfer verdient, indem sie 30 Jahre Häme und Missgunst überstanden haben. Und man darf ihnen ruhig zugute halten, dass sie der Verkopftheit der Hamburger Schule von München aus tatsächlich eine mitunter erfrischende Alltäglichkeit entgegengesetzt haben.

HAPPY BIRTHDAY offenbart aber halt auch das große Defizit des Trios: den fehlenden Shitdetektor. Dass eine Schwäche für Italien in München Pflicht ist, entschuldigt immer noch keine Ansammlung von Klischees wie „Ti amo, Italiano!“. Und auch „Hey, Buddies!“, das „buddies“, „ladies“, „people“ und „lovers“ feiert und „das Leben“ auf „halb so verwegen“ reimt, ist – um bei Anglizismen zu bleiben – halt extremely cringe.

Auch musikalisch hat sich in den drei Jahrzehnten wenig bis gar nichts entwickelt, Breitwandgitarren und Fußballstadionchöre sind weiter Trumpf. Herzlichen Glückwunsch zum Immernochdasein!