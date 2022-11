Sportfreunde Stiller Jeder nur ein X

Blödes Timing: Da haben die Sportfreunde Stiller der Fußballlegende Zlatan Ibrahimović auf ihrem neuen Album JEDER NUR EIN X so ein schönes Denkmal gesetzt, ihn gar nicht mal so unlustig zum Trumpf hochgeschrieben, den man in der Hinterhand hat, wenn Horrorclowns und Hurricanes einem Angst einjagen – da lässt sich der Depp mit Berlusconi fotografieren. Nun wäre es natürlich einfach, ein bisschen zu feixen über diese Band, die es mit Feinheiten und Timing ja eh nicht so hat.

Über ihren Sänger, der Rüdiger Linhof heißt, sich aber „Rüde“ nennt und weniger singt, sondern vielmehr damit berühmt wurde, seine Texte über Liebe, Freundschaft und Elfmeterschießen in gleichbleibender Tonhöhe ins Rock-im-Park-Publikum zu rufen. Mit ihrem WM-Manifest „54, 74, 90, 2006“ waren die Sportfreunde Stiller die Froschprinzen im Sommermärchen, mit ihrem Liebeslied „Ein Kompliment“ lieferten sie einer gesamten Generation Textbausteine für ungeschickte SMS an den Mittelstufenschwarm.

Ja, das ist schon alles albern

Nun sind „die Sportis“, wie sie ja irgendwie immer noch heißen, längst sehr doll erwachsen, können sich aber auch auf ihrem achten Album nicht entscheiden, ob sie als staatstragende Stadionrockgruppe oder Quatschband alt werden wollen. Also probieren sie sich einmal mehr durch Großraumhallenpunk, hüftsteifen Elektrorock und Off-Beat-Songs, die grooven wie ein Männertag am Baggersee, während der ewige Rüde mal grönemeyernd was vom Menschsein und -bleiben erzählt, mal die Welt leutselig auffordert: „Seht her, seht her, seht her, das ist spektakulär“.

Ja, das ist schon alles albern. Aber so viel würdevoller sind die meisten von uns seit der Mittelstufe auch nicht gealtert. Die Sportfreunde Stiller verdienen zumindest gutes Geld damit, Menschen in genau den Momenten glücklich zu machen, in denen ihnen dieser Umstand bewusst wird. Blöd ist diese Band also ganz und gar nicht, wahrscheinlich sogar extrem clever. In jedem Fall cleverer als Zlatan Ibrahimović.

