Tamikrest – „ASSIKEL“: Tuareg-Jubiläum mit Tinariwen
Die Band aus Mali errichtet eine analoge Oase für ihren indigoblauen Ethno-Blues.
Seit 20 Jahren steht Tamikrest für einen Wüsten-Blues-Sound, der mit dem amerikanischen Desert-Rock außer der Faszination für psychedelisch fiebrige, fließende Strukturen nicht sonderlich viel gemein hat. Dass sich die aus Mali stammende Gruppe, die Tuareg-Traditionen mit westlichen Klängen fusioniert (und für ihre ersten beiden Alben The-Walkabouts-Folk-Rock-Fachmann Chris Eckman als Supporter sowie Produzenten verpflichten konnte), nach zwei Dekaden nun die erste Kooperation mit Tinariwen, jener schon von Robert Plant hochverehrten Vorreiter-Band des Sahara-Sounds, gönnt, kann man als Geburtstagsgeschenk an sich selbst sehen.
Tinariwen-Gründungs-Sänger und -Gitarrist Ibrahim Ag Alhabib leiht dem kargen „Eillal“ seine bedächtige Erzählstimme. Festlich anmutende Reigen und Lap-Steel-Meditatives sind indes genauso Bestandteil der bewegenden Klangreise, die ihren Aufnahmeausgangspunkt diesmal im niederländischen Haarlem nahm: Ebendort hat Altin-Gün-Tontechniker Jasper Geluk den analogen Ambitionen der Band authentisches Vintage-Equipment an die Hand gegeben.
Entsprechend warm und dynamisch rieselt ASSIKEL aus den Lautsprechern. Würde Tarantino mehr als nur noch eine letzte Regiearbeit planen, ein Wüsten-Western mit Tamikrest-Soundtrack wäre ein passendes Szenario. Doch diese Wunschvorstellung bleibt wohl eine Fata Morgana.
Der Musikexpress 6/2026 mit einem Blick auf 2001 – das Jahr, das uns verändert hat & Dua Saleh, Midge Ure & Lykke Li
Wir schauen 25 Jahre zurück – auf 2001, ein Jahr, das Pop und die Welt bis heute beschäftigt. Wir sprachen mit Dua Saleh über Schauspielerei, Poetry Slams und Pop, mit Midge Ure über Vergangenheit und Zukunft und Lykke Li übers Schlussmachen – diese und weitere Themen im jetzt erschienenen Musikexpress 06/2026.