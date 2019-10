Rin feat. Bausa: In „Keine Liebe“ covern die Rapper aus Bietigheim die Band ECHT

Popkolumne, Folge 37

Besoffene Masterstudenten und The Strokes: Die Popwoche im Überblick

In unserer Popkolumne präsentiert Linus Volkmann im Wechsel mit Julia Lorenz die High- und Lowlights der Woche. Welche Künstler, welche Serien, welche Alben lohnen sich (nicht) – und was war sonst noch so los? Die neue Folge zur KW 42 hält die neue Foals für einen overacteten Actionfilm, liest Jugendbücher über Suizid und klebt ein Kotz-Emoji auf „Is This It“ von The Strokes. Noch Fragen?