Alles, was wir über den Tod von Rob Reiner und Ehefrau Michele wissen

Regisseur Rob Reiner und seine Frau Michele Singer wurden in Los Angeles Opfer eines Messerangriffs. Die Polizei ermittelt.

Der Regisseur Rob Reiner und seine Ehefrau Michele Singer wurden am Sonntag, den 14. Dezember 2025, tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden. Laut einem Statement ihrer Familie und den örtlichen Strafverfolgungsbehörden handelt es sich nicht um eine natürliche Todesursache – das Ehepaar ist sehr wahrscheinlich durch einen Messerangriff ums Leben gekommen.

„Mit tiefster Trauer geben wir den tragischen Tod von Michele und Rob Reiner bekannt“, hieß es im Statement der Familie. „Wir sind untröstlich über diesen plötzlichen Verlust und bitten in dieser unvorstellbar schweren Zeit um Wahrung unserer Privatsphäre.“

Noch kein Verdächtiger gefasst

In einer Pressekonferenz am Sonntagabend (14. Dezember) gaben die Behörden bekannt, dass noch kein Verdächtiger gefasst worden sei und sich niemand in Untersuchungshaft befinde. Allerdings wurde Nick Reiner, der 31-Jährige Sohn des Ehepaars, vernommen und als „Person of Interest“ eingestuft.

Auch die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, gab ein Statement ab: „Es handelt sich um einen niederschmetternden Verlust für unsere Stadt und unser Land. Rob Reiners Beiträge hallen in der gesamten amerikanischen Kultur und Gesellschaft wider, und er hat durch sein kreatives Schaffen und seinen Einsatz für soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit unzählige Leben verbessert.“

Feuerwehr fand zwei Todesopfer

In der Nacht des Vorfalls antwortete die Feuerwehr um 3:38 Uhr auf einen Notruf. Als die Einsatzkräfte eintrafen, identifizierten sie die Verstorbenen als einen Mann und eine Frau im Alter von 78 und 68 Jahren. Die Polizei leitete umgehend eine Ermittlung ein, die sich dann zu einem Mordfall entwickelte. Das LAPD führt die Ermittlungen.

Zwei Nachbarn berichteten, was sie in der Nacht gesehen hatten. Am Abend besuchten die Comedians Billy Crystal und Larry David das Haus der Familie. Laut Bericht verließen sie es nach einiger Zeit wieder, und Billy Crystal sah so aus, „als müsste er anfangen zu weinen“.

Die Reiner-Familie besaß zwei Häuser in der Straße.

Rob Reiner und Michele Singer hinterlassen drei Kinder

Der Regisseur ist bekannt für Hollywood-Hits wie „Harry und Sally“ oder „Stand by Me“. Im Jahr 1989 heirateten die Verstorbenen. Sie hinterlassen drei Kinder: Jake, Nick und Romy.