„Harry und Sally“: Wird hier eine Fortsetzung angekündigt?

Meg Ryan und Billy Crystal haben sich mit einer halbwegs kryptischen Message an die Öffentlichkeit gewandt.

Es ist schon ein bisschen Zeit vergangen, seitdem sich Harry (Billy Crystal) und Sally (Meg Ryan) über anderthalb Stunden lang fragten, ob Mann und Frau auch einfach nur befreundet sein können. Die Romcom kam nämlich bereits 1989 ins Kino und hat mittlerweile längst das Prädikat Kultfilm bekommen. Warum sollte man jetzt aber noch mal ganz neu über „Harry und Sally“ von Regisseur und Drehbuchautor Rob Reiner reden? Na weil das Hauptdarsteller-Duo da so etwas andeutet …

Die Outfits stimmen schon mal

Auf Instagram haben sowohl Meg Ryan als auch Billy Crystal ein neues Foto von sich geteilt, in dem sie aber im Look sehr an den Spätachtziger-Film zurückerinnern lassen. Und auch die Caption zum Beitrag scheint ein Verweis auf die alten „Harry und Sally“-Zeiten zu sein. Da heißt es: „Es passiert endlich, wir vereinen uns für etwas Ikonisches. Ich kann es kaum erwarten, euch bald mehr zu zeigen“, so die Schauspieler:innen.

Jetzt steht die Frage im Raum: Ist da ein zweiter Teil geplant? Von Rob Reiner gibt es dazu keine Meldung. Aber auch die „Harry und Sally“-Protagonistinnen hüllen sich in Schweigen, wenn es um weitere Infos zu ihrem Social-Media-Posting geht.

Hier geht’s zum geteilten Post von Ryan und Crystal:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Was machen die Stars heute?

Zuletzt war Meg Ryan als eine der Hauptdarsteller:innen in „What Happens Later“ im Jahr 2023 zu sehen. Ansonsten lässt die 63-jährige Mimin immer größere Drehpausen bis zu ihren nächsten Filmprojekten vergehen.

Billy Crystal ist da etwas umtriebiger. Der 76-Jährige spielte 2024 in zehn Folgen der Serie „Before“ mit. Und auch sonst hievt er sich immer wieder Synchronisations- und Host-Jobs auf.

Rob Reiners führte zuletzt bei „Albert Brooks: Defending My Life“ im Jahr 2023 Regie. Davor beim 2017er „Shock and Awe“. Einen Erfolg wie mit „Harry und Sally“ konnte der 77-jährige Filmemacher so aber nicht wieder aufleben lassen.