Robert Smith verrät Titel zweier neuer Cure-Songs

„A Boy I Never Knew“ und „It Can Never Be The Same“ werden auf dem neuen Album sein.

Robert Smith hat zwei Songtitel bekannt gegeben, die auf dem nächsten Album von The Cure zu hören sein werden.

In der Sendung „X-Posure“ mit John Kennedy auf „Radio X“ ging Robert Smith weiter auf die einzelnen Tracks ein, die auf ihrem nächsten Album erscheinen werden. Dieses Werk wird der Nachfolger des 14. Studioalbums der Band SONGS OF A LOST WORLD, das 2024 veröffentlich wurde.

Von „Christmas Without You“ bis zu „It Can Never Be The Same“

In dem Interview mit Kennedy erklärt Smith, dass die nächste Platte zwar einige völlig neue Songs beinhalten wird, aber auch einige, die schon live von der Band performt wurden, die es aber nie auf ein Album geschafft haben.

Unter anderem wird laut dem Sänger wahrscheinlich endlich der Song „It Can Never Be The Same“ auf die Platte kommen. Der Track hieß früher „Christmas Without You“ und wird von der Band schon lange live gespielt.

„Ich denke, dass dieser Song auf dem nächsten Album zu hören sein wird, denn es ist an der Zeit dafür“, erklärt der 65-Jährige. „Als ich ihn zuerst schrieb, ging es um den Tod meiner Mutter, aber er hat sich im Laufe der Jahre verändert und ist zu einem wirklich kraftvollen Live-Song geworden.“ Gegenüber „NME“ erklärte der Sänger, dass das Lied eines von 13 „übrig gebliebenen“ ihres 2008er-Albums 4:13 DREAM war, der als Teil eines Begleitalbums veröffentlicht werden sollte, das aber nie fertiggestellt wurde.

Laut Smith wird es kein heiteres Album sein

Generell meint Smith, dass das nächste Album lyrisch gesehen weit weg von einem heiteren „Upbeat-Album“ sei. Neben dem Kummer-Song „It Can Never Be The Same“ spricht Smith über einen weiteren Track: „A Boy I Never Knew“. „Ich denke, der wird es wahrscheinlich auf das Album schaffen“, sagte er. „Das ist ein trauriger Song, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Da singe ich über einen Jungen, der vor einer Million Jahren gestorben ist. Über den Tod der Menschheit, bevor sie begonnen hat, glaube ich … oder so.“

Mit SONGS OF A LOST WORLD landete The Cure ihr erstes Nummer-eins-Album in Großbritannien seit 32 Jahren, gleichzeitig war es das erste, das die Band seit dem 4:13 DREAM-Album 2008 herausgebracht hat.