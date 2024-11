The Cure: SONGS OF A LOST WORLD auf Platz 1 der US-Vinyl-Charts

In einem halben Dutzend US-Ranglisten macht es sich SONGS OF A LOST WORLD jetzt schon bequem.

Der Erfolg reißt nicht ab: The Cure landen mit ihrem 14. Studioalbum auf dem Spitzenplatz der US-Vinyl-Charts. Damit ist SONGS OF A LOST WORLD derzeit das meistverkaufte Album in den USA, basierend auf den physischen Verkäufen.

Cure-Fans mögen’s analog

Mit ihren insgesamt fünf Vinyl-Varianten der Schallplatte kamen sie in der zweiten Wochen nach Release auf 23.000 verkaufte Exemplare. Für die Band bedeutet das die beste Vinyl-Verkaufswoche ihrer Geschichte seit Beginn der Erfassung im Jahr 1991. Das Comeback-Album der Gruppe landete außerdem in der letzten Woche in mehreren Billboard-Charts-Listen in den USA und schaffte es sogar in fast jedem Ranking bis ganz nach oben. SONGS OF A LOST WORLD debütiert auf dem ersten Platz in folgenden weiteren Ranglisten: Top Album Sales, Top Rock & Alternative Alben, Top Rock Alben und Top Alternative Alben.

In den Billboard-200-Charts, die auch die Streaming-Zahlen berücksichtigen, ist das Album auf Platz vier eingestiegen. Das ist die zweithöchste Platzierung, die The Cure je erreicht haben. Noch besser gelang es den Goth-Rockern mit WISH von 1992, das an zweiter Stelle landete. Derzeit liegt die neue Cure-Platte hinter CHROMAKOPIA von Tyler, the Creator, SHORT N’ SWEET von Sabrina Carpenter und ETERNAL ATAKE 2 von Lil Uzi Vert.

Die neue Cure – eine Erfolgsplatte

Laut „Luminate“ hat sich SONGS OF A LOST WORLD im ersten vollen Erfassungszeitraum allein in den USA 52.600 Mal verkauft. Die Briten lösen Tyler, the Creator auf dem ersten Platz der Top Album Sales Charts ab. Mit deutlichem Abstand: Dessen Album CHROMAKOPIA verkaufte sich „nur“ 44.400 mal und rutschte auf die Vize-Position der Billboard-Rangliste ab.

Und auch in ihrem Heimatland läuft’s. Die britische „Official Charts Company (OCC)“ berichtete, dass die Band in Großbritannien in der Veröffentlichungswoche 50.000 Einheiten verkaufte und damit den Rest der Top-5 hinter sich ließ. Das 14. Studioalbum der Band war dort seit ihrem einzigen Charts-Stürmer WISH (1992) bisher ihre erste LP, die in Großbritannien auf der Eins landen konnte.

Robert Smith: „Ermutigend und wirklich herzerwärmend“

Gegenüber der „OCC“ sagte Frontmann Robert Smith: „Es ist enorm ermutigend und wirklich herzerwärmend, eine so wunderbare Reaktion auf die Veröffentlichung des neuen Cure-Albums zu erleben. An alle, die es gekauft, angehört, geliebt und über die Jahre an uns geglaubt haben – Danke!“

Im Herbst 2025 will sich die Band sich mit dem neuen Album noch einmal auf Welttournee begeben. Zwei weitere Alben der Band kündigte Frontmann Smith kürzlich schon an. In vier Jahren will die Band ihr 50-jähriges Bestehen seit der ersten Veröffentlichung feiern. Ein Jahr später wird Robert Smith 70 Jahre alt. Danach soll Schluss sein mit The Cure.