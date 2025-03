Streaming-Tipp: „Hand in Hand – 30 Jahre Beatsteaks“

Drei Dekaden Beatsteaks – das sind unzählige Konzerte und eine Handvoll legendärer Alben. Ingo Schmolls knapp einstündige Doku „Hand in Hand – 30 Jahre Beatsteaks“, aktuell in der WDR Mediathek zu sehen, nähert sich dem Phänomen Beatsteaks nicht über Archivbilder oder rückblickende Nostalgie, sondern über das Hier und Jetzt. Ein ehrlicher Blick auf eine Band, die auch nach 30 Jahren lieber im Proberaum als auf roten Teppichen steht.

Schmoll begleitet die Berliner bei der Tour durch autonome Jugendzentren im Osten der Republik und den großen Open-Air-Shows, etwa 2024 in der Berliner Wuhlheide oder beim Wasted In Jarmen-Festival. In persönlichen Porträts zeigt die Doku, was es bedeutet, über Jahrzehnte als Band zu bestehen, ohne sich selbst zu verlieren.

30 Jahre Beatsteaks – so wird gefeiert

„Ihr fragt euch sicher, wie es uns geht und was uns so umtreibt?“, schreiben die Beatsteaks in ihrem aktuellen Newsletter. „Nun, nachdem es uns leider nicht gelungen ist, die AFD bei der Wahl in ihre Schranken zu verweisen, hängen wir jetzt wieder zusammen im Proberaum ab. Wir spielen alte und neuere Lieder und überlegen uns, welcher Song es in welcher Form dieses Jahr in unser Liveprogramm schafft. Kurz und krumm, wir überarbeiten uns nicht und sind fleißig wie eh und je.“

Und ja: 2025 wird gefeiert. Gleich zwei exklusive Geburtstagskonzerte stehen am 13. und 14. Juni in der Berliner Max-Schmeling-Halle an. Zwei Abende, zwei Setlists: VON 48/49 bis SMACK SMASH am ersten Abend und LIMBO MESSIAH bis PLEASE am zweiten. Als Support mit dabei: 24/7 Diva Heaven (13.06.) und Die Verlierer (14.06.).

Beatsteaks: Alle Live-Daten für die PLEASE-Tour 2025

29.05.2025 Magdeburg – AMO Kulturhaus AUSVERKAUFT

30.05.2025 Neunkirchen – Neue Gebläsehalle AUSVERKAUFT

31.05.2025 Augsburg – Kongress am Park

03.06.2025 Flensburg – Deutsches Haus

04.06.2025 Göttingen – Stadthalle

10.06.2025 Oberhausen – Turbinenhalle

11.06.2025 Köln – Palladium

17.06.2025 Frankfurt – myticket Jahrhunderthalle

18.06.2025 Stuttgart – BÜRGER Freilichtbühne

20.06.2025 Braunschweig – Lokpark Open Air AUSVERKAUFT

21.06.2025 Coburg – Kulturfabrik Cortendorf

04.07.2025 Dresden – Junge Garde AUSVERKAUFT

18.07.2025 Cottbus – Messe

19.07.2025 Freiburg – Zelt-Musik-Festival

09.10.2025 Hamburg – Inselpark Arena

10.10.2025 Erfurt – Messe

11.10.2025 Münster – MCC Halle Münsterland

BS30: 30 Jahre Beatsteaks – Zwei Geburtstagskonzerte

13.06.25 Berlin – Max-Schmeling-Halle

14.06.25 Berlin – Max-Schmeling-Halle