Rock am Ring: Line-Up, Wetter, Parken, Anfahrt, Camping

Das Rock am Ring findet vom 7. bis 9. Juni 2024 am Nürburgring statt – alles was ihr wissen müsst, findet ihr hier.

Alle Jahre wieder versammeln sich Rockfans, um sich beim Rock am Ring ihrer Lieblingsacts anzuschauen. Auch 2024 bietet das Festival einige prominente Namen. Von Die Ärzte über Greenday und Billy Talent hin zu Kraftklub. Das komplette Line-Up findet ihr hier:

Freitag (7. Juni):

Die Ärzte

Avenged Sevenfold

Queens Of The Stone Age

Beartooth

Dropkick Murphys

Kreator

†††

Asinhell

Betontod

Cemetery Sun

Descendents

Enter Shikari

Fit For A King

Guano Apes

Indecent Behavior

James And The Cold Gun

Kerry King

Neck Deep

Pennywise

Querbeat

Royal Blood

Scene Queen

Skindred

Sondaschule

Wargasm

Samstag (8. Juni):

Greenday

Broilers

Billy Talent

Babymetal

Electric Callboy

Marsimoto

311

Against The Current

Antilopen Gang

Dogstar

Donots

Kvelertak

L.S Dunes

Pendulum

Pinkshift

Royal Republic

Schimmerling

Team Scheisse

The Interrupters

The Last Internationale

The Scratch

Trettmann

Underoath

Sonntag (9. Juni):

Måneskin

Parkway Drive

Kraftklub

Corey Taylor

Machine Head

Atreyu

Biohazard

Blackout Problems

Body Count ft. Ice-T

Counterparts

Fear Factory

H-Blockx

Hanabie

Hatebreed

Heriot

Landmvrks

Leoniden

Madsen

Of Mice & Men

Polyphia

Thy Art Is Murder

Wanda

While She Sleeps

Camping

Die Campingplätze öffnen bereits am Mittwoch (5. Juni) ab 12 Uhr und stehen bis zum darauffolgenden Montag (10. Juni) 12 Uhr zur Verfügung. Es ist möglich, sein Auto auf den Zeltplatz zu bringen und als Zelthilfe zu nutzen. Allerdings benötigt man in diesem Fall ein zusätzliches Ticket für das Fahrzeug. Ansonsten kann man den Parkplatz nutzen. Je nachdem, ob man mit Auto, Caravan oder nur mit Zelt auf den Platz möchte, empfehlen sich unterschiedliche Möglichkeiten, die auf der Webseite des Veranstalters ersichtlich sind. Eine Besonderheit stellt das „Green Camping“ dar. Hier gilt es eine Nachruhe zwischen 1 und 8 Uhr morgens einzuhalten. Außerdem muss hier besser darauf geachtet werden, dass kein Müll hinterlassen und dieser auch getrennt wird. Sollte man es luxuriöser haben sollen, bietet sich das „Experience Camping“ an. Hier kann man sich entweder für das „Rockotel“ oder „Lodge“ entscheiden. Es handelt sich um kleine Container, die unter anderem Betten und einen Stauraum besitzen.

Anfahrt

Sollte man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, bietet es sich an bis Frankfurt (Paulsplatz 11), Köln (Gereonstraße 16) oder Koblenz (Neversstraße 8) zu fahren. Dort bietet der Veranstalter Cityshuttles an, die Besucher:innen direkt zum Festivalgelände fahren. Tickets ab Frankfurt und Köln können bereits vorab online erworben werden. In Koblenz kann man sich ein Fahrschein am Hauptbahnhof kaufen. Die Bustickets ab Köln kosten 23 Euro und ab Frankfurt 34,50 Euro.

Bei der Anfahrt mit Auto

Kommt man aus Mayen/Koblenz oder Köln/Bonn, bietet sich die Autobahn A61 an. Anschließend muss die Abfahrt „Wehr“ genommen werden. Die B412 und B258 führen dann direkt an den Nürburgring. Kommt man aus Trier, sollte man die A48 nehmen und bei Ulmen rausfahren. Danach bringt einen die Bundesstraße B257 in Richtung Adenau zum Nürburgring.

Parken

Es gibt die Möglichkeit, einen Parkplatz für das Auto vorab zu buchen. Besucher:innen, die zum Festival gehen, aber nicht dort schlafen möchten, können mit einem sogenannten „Weekend Car Pass“ einen Parkplatz von Freitag bis Sonntag von jeweils 12 Uhr Mittags bis 5 Uhr morgens buchen.

Wetter

Am Freitag (7. Juni) soll es leicht bewölkt bei 19 Grad werden. Abends kühlt es sich dann auf 17 und nachts auf 13 Grad runter. Den gesamten Tag geht die Wahrscheinlichkeit für Regen gegen null. Am Samstag soll es bereits morgens 16 Grad bei leichter Bewölkung werden. Diese steigen zum Mittag um einen Grad an und bleibt bis abends. Erst nachts sinkt die Temperatur auf 13 Grad. Am letzten Festivaltags (9. Juni) erwartet die Besucher:innen morgens zwar 15 Grad, allerdings könnte es zu Regen kommen. Gegen Mittag und Abend bleibt es dann wieder sonnig bis wolkig bei 17 Grad. Auch am Abend ist kein weiterer Regen zu erwarten, hier wird es dann 13 Grad.