Rock am Ring: Spielplan steht fest und die schlimmsten Band-Überschneidungen auch

Wie wichtig sind einem Green Day und Enter Shikari? Jetzt gilt es Entscheidungen zu treffen.

Rock am Ring hat auf seiner Website den Timetable für dieses Jahr bekannt gegeben. Vom 07. bis zum 09. Juni spielen über 70 Künstler:innen am Nürburgring. Die Acts so auf den Bühnen zu verteilen, dass Festivalbesucher:innen möglichst viele ihrer Lieblingsbands live sehen können, ist nicht immer ganz einfach. Auch 2024 gibt es Überschneidungen, die jetzt schon im Internet für traurige Meldungen von Fans sorgen.

Es soll wohl versucht worden sein, die Artists verstärkt nach Genre auf die drei Stages „Utopia“, „Mandora“ und „Orbit“ aufzuteilen. Wenn also auf der Hauptbühne zum Beispiel Punkrock läuft, dann auf einer anderen Metal und auf der nächsten Rap. Die Veranstalter:innen gehen davon aus, das die Besucher:innen so am meisten auf ihre Kosten kommen, wenn sie denn in einer Genre-Bubble bleiben. Doch in diesem Jahr scheinen sich die Acts so sehr zu ähneln, dass es mit der angedachten Bühnenverteilung nicht immer ideal klappt.

Diese Bands spielen gleichzeitig

Headliner Green Day muss aus diesem Grund zeitgleich mit Bad Omens spielen. Und auch die Metal-Bands While She Sleeps und Landmvrks werden gleichzeitig auftreten.

Außerdem werden Enter Shikari und Wargasm fast parallel ihre Gigs haben – und dass, obwohl sie sogar mit „The Void Stares Back“ einen gemeinsamen Song veröffentlicht haben und somit eine ähnliche Crowd anziehen sollten.

Der gesamte Spielplan des Festivals:

Reaktionen der RaR-Besucher:innen

„Geil fast alle Bands, die ich sehen will laufen gleichzeitig und der Rest von Tag ist quasi leer“, kommentiert ein User die Timetable-Veröffentlichung in den sozialen Medien. Und eine andere Person lässt via Instagram wissen: „Geil, wollte am Samstag 4 Bands gucken. Jetzt kann ich nur noch zwei davon sehen.“

Zudem trauert jemand: „Um Enter Shikari vs. Scene Queen und Wargasm ist es trotzdem echt schade… Shikari und Wargasm haben sogar einen Song zusammen! Da muss man doch drauf kommen dass die beiden die gleiche Fanbase haben und es Leute gibt, die beide sehen wollen.“ Ein Instagram-Nutzer probiert es mit Aktionismus: „Bitte keine Überschneidung bei Babymetall und Billy talent 😢 hier liken wenn ihr das auch so seht, vll. Geht ja doch noch was“

Ein anderer schreibt semi-optimistisch: „Ich bin eigentlich ganz glücklich. Der Sonntag ist doof, hätte aber auch schlimmer werden können.“

Laut einem Veranstaltungssprecher seien das aber ganz normale Reaktionen: „Es gibt bei Festivals immer Beschwerden über Überschneidungen im Line-Up. An der Zahl der Kommentare sehen wir, dass wir es in diesem Jahr eigentlich gut getroffen haben.“