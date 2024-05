Die Ärzte kündigen zwei Konzerte für Juli 2024 an

Die Ärzte spielen am 4. und 5. Juli Gigs in Süddeutschland. Plus: Die Support-Acts für August stehen fest.

Die Ärzte treten Anfang Juni als Headliner bei Rock am Ring am Nürburgring und bei Rock im Park im Volkspark Dutzendteich in Nürnberg auf. Doch noch bevor ihre Festivalsaison startet, spielen Farin Urlaub, Bela B und Rod Gonzalez zwei Solo-Konzerte wenige Tage zuvor. Die neu angekündigten Gigs finden am 4. Juli in der Theaterfabrik in München und am 5. Juli im LKA Longhorn in Stuttgart statt.

Tickets für die Konzerte am 4. und 5. Juli

Karten für die beiden Aufritte sind ab heute (15. Mai) um 17 Uhr auf der Website bademeister.com zu bekommen.

Das sind die Support-Acts im August

Ende August werden Die Ärzte außerdem drei Shows auf dem Berliner Tempelhofer Feld angehen. Wer hier die Opening-Acts sein werden, haben sie neben den zwei neuen Gigs ebenfalls bekannt gegeben.

So werden sie beim ersten Open Air am 23. August von der Heavy-Metal-Band Girlschool sowie dem Berliner Rock-Trio Shirley Holmes als Support-Acts unterstützt.

Am 24. August stehen als Opener die mexikanische Ska-/Mestizo-Band Panteó Rococó und die japanische Gruppe Malts Orchestra parat. Für den darauffolgenden Konzerttag haben Die Ärzte die Alternative-Rock-Gruppe Donots und das Indie-Rock-Duo Cari Cari als Vorband angekündigt.

Die ersten beiden Gigs in Berlin sind bereits ausverkauft, Tickets für den Auftritt am 25. August gibt es noch über den Shop der Band.

Im April veröffentlichten Die Ärzte ein KI-Musikvideo zu ihrer Single „Demokratie (Our Bass Player Hates This Song)“, die bereits auf ihrem Album DUNKEL (2021) vertreten war. Grund für die Wiederveröffentlichung ist das politische Klima in Deutschland und der immer weiter wachsende Rechtsruck sowie die Europawahl am Sonntag, 9. Juni 2024.

PS: Über die derzeitige politische Situation in Deutschland sprach Bela B mit uns auch für die aktuelle Ausgabe des Musikexpress. Die ist ab dem 17. Mai erhältlich.