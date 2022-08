Roger Waters: Biden ist Kriegtreiber in der Ukraine

Der 1986 bei den englischen Prog-Elektronikern Pink Floyd demissionierte Gitarrist, Bandmitgründer und Songschreiber ist bekannt für seinen eigenwilligen Blick auf die Zeitenläufe. Regelmäßig pflegt und erneuert er seine Verschwörungstheorien, die ihn in die Nähe von Antisemiten rücken.

Nun hat der 78-Jährige zur Abwechslung mal wieder auf den Krieg in der Ukraine geblickt. Im Interview mit US-Moderator und Blogger Michael Smerconish befand er, dass US-Präsident Joe Biden das „Feuer in der Ukraine schürt“.

Waters weiter: „Das ist ein großes Verbrechen“. Gegen die Widerrede seines Talk-Partners beharrte er darauf, dass die USA die Dauer des Krieges verlängern würden. Seine steile These: Wenn Biden nur wolle, wäre der Krieg schon „morgen beendet“.

Russlands Ex-Präsident Dmitrij Medwedew, der seit Kriegsbeginn durch radikales Säbelrasseln auffällt, fühlte sich umgehend bestätigt. „Es gibt noch Leute mit Respekt im Westen. Pink Floyd forever“, schrieb er auf seiner Social-Media-Seite auf einer russischen Plattform. Darunter legte er die Tonspur des Pink-Floyd-Klassikers „Wish You Were Here“.

Roger Waters’ of this world, all those who during a cruel war chose a side of neutrality or the aggressor! At some point you’ll know: this was the defining point by which you’ll be judged. Not only by all the tortured, crippled, murdered Ukrainians – but by history. @rogerwaters

— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) August 7, 2022