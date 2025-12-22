Rekord für Pink Floyd: „Wish You Were Here“ nach 50 Jahren auf Platz 1

Zum 50-jährigen Jubiläum erobert das Album erstmals Platz eins der deutschen Charts und sichert sich gleichzeitig die begehrte Christmas-Nummer-eins im UK.

Anlässlich des 50. Jubiläums ist eine aufwändig erweiterte Anniversary-Edition von Pink Floyds 1975er-Album WISH YOU WERE HERE erschienen. Sie enthält einen neuen Dolby-Atmos-Mix, Demos und Live-Tracks sowie ein gebundenes Buch.

In Deutschland erstmals auf Platz 1

In Deutschland gelingt dem Klassiker damit zum ersten Mal der Sprung an die Spitze der offiziellen Albumcharts, die auf Verkaufs- und Streamingdaten aus rund 2.600 Shops und Plattformen basieren. Ursprünglich am 15. Oktober 1975 erschienen, stieg die Platte damals auf Rang 25 der deutschen Charts ein und erreichte im folgenden Monat mit Rang sechs ihre Bestplatzierung. Für Pink Floyd ist es insgesamt bereits die neunte Nummer-eins-Platte hierzulande, nur wenige Monate nach dem Chart-Erfolg der 2025er-Neuauflage von PINK FLOYD LIVE AT POMPEII – MCMLXXII.

Christmas-Nummer-eins in UK

Parallel sorgt WISH YOU WERE HERE im Vereinigten Königreich für Chartgeschichte, wo die Band zum ersten Mal die Christmas-Nummer-eins-Position bei den Alben erreicht.

„Ich stoße auf die wunderbare Nachricht an, dass WISH YOU WERE HERE das Weihnachtsalbum Nummer 1 in Großbritannien ist“, schrieb Gilmour am Freitag auf Instagram.

Rekord der Beatles gebrochen

Für die Band schließt sich damit ein Kreis, zudem darf sie sich über einen Rekord freuen: WISH YOU WERE HERE führte die britischen LP-Charts 1975 erstmals an. Damit ist im UK noch nie mehr Zeit zwischen zwei Nummer-eins-Plätzen für ein Album vergangen – exakt 2.620 Wochen. Pink Floyd überholten damit eine weitere legendäre Band, The Beatles, und deren ABBEY ROAD, die zuvor mit 49 Jahren und 252 Tagen zwischen ihren Nummer-eins-Plätzen den Rekord gehalten hatten. 1969 war das Album erstmals an der Spitze gestanden, 2019 erneut im Rahmen einer Wiederveröffentlichung.

Auf Platz zwei findet sich in den britischen LP-Charts zu Weihnachten Olivia Deans THE ART VON LOVING, gefolgt von Taylor Swifts Dauerbrenner THE LIFE OF A SHOWGIRL. Danach stehen Michael Bublés Themenalbum CHRISTMAS, Sabrina Carpenters MAN’S BEST FRIEND schließt die Top 5 ab.