Die Osbournes über Roger Waters: „Trauriger, irrelevanter, alter, elender, hässlicher Mensch“

Die Osbourne-Familie geht im „The Osbournes Podcast“ erneut auf Roger Waters los. Alle Aussagen, Hintergründe und Details zur verschärften Auseinandersetzung.

Die Osbournes wetterten in der aktuellen Folge ihres Familien-Podcasts erneut gegen Roger Waters. Dieser hatte sich nach dem Tod von Ozzy abwertend über den Heavy-Metal-Künstler geäußert. Nach erster Reaktion von Sohn Jack Osbourne, legt nun die gesamte Familie nach.

Osbournes schießen erneut gegen Roger Waters in aktueller Podcast-Folge

Sharon, Kelly und Jack Osbourne erinnerten sich in der ersten Folge des „The Osbournes Podcast“ nach Ozzys Tod an die Metal-Ikone. Auch die Fehde mit dem Pink-Floyd-Gitarristen war Thema – die Familie teilte erneut gegen Waters aus. Dieser hatte nach Ozzys Ableben mit herabwürdigenden Kommentaren einen Streit entfacht, der offenbar noch nicht beendet ist. Ozzy Osbourne verstarb am 22. Juli 2025 im Alter von 76 Jahren nach einem jahrelangen Kampf mit Parkinson.

Recap der Ausgangssituation

Roger Walters teilte in einem Interview mit „The Independent Ink“ seine Gedanken über Ozzy. Der Gitarrist sagte: „Möge er in Frieden ruhen, in welchem Zustand auch immer er sein Leben verbracht hat, aber das werden wir wohl nie erfahren. Obwohl er jahrelang mit seiner Idiotie und seinem Unsinn im Fernsehen zu sehen war.“ Der Musiker ergänzte: „Was die Musik angeht, habe ich keine Ahnung. Das interessiert mich nicht die Bohne. Black Sabbath interessiert mich auch nicht, das hat es nie getan. Ich habe kein Interesse daran, Hühnerköpfe abzubeißen oder was auch immer die so machen. Das ist mir völlig egal.“

Jack Osbourne ließ seiner Wut im Trauerprozess um seinen Vater freien Lauf. Auf Facebook schrieb der 40-Jährige: „Hey Roger Waters, fi** dich. Wie erbärmlich und realitätsfern du geworden bist. Der einzige Weg, wie du heutzutage Aufmerksamkeit bekommst, ist, indem du in der Presse Bullshit von dir gibst. Mein Vater hat dich immer für einen Ar*** gehalten – danke, dass du ihm Recht gegeben hast.“

Neue Attacke gegen Waters

Die drei Familienmitglieder stachelten sich im Gespräch zu Beleidigungen und abfälligen Bemerkungen gegenüber dem Briten an. Sie versuchten, sein Aussehen zu beschreiben – dabei fielen Begriffe wie „Ar***loch“ und „Frankenstein“. Die Witwe brachte die Band des Musikers ins Spiel und erklärte, sie verstehe bis heute nicht, wie die restlichen Mitglieder von Pink Floyd den Gitarristen so lange hätten ertragen können. Zum Abschluss der Lästerrunde fasste die langjährige Partnerin von Ozzy Waters als „traurigen, irrelevanten, alten, elenden, hässlichen Menschen“ zusammen.

Eine Reaktion von Waters oder ein Statement seines Managements gibt es bisher nicht.

An anderer Stelle im Podcast verriet die Familie, dass Ozzy nur zwei Wochen vor seinem letzten Konzert heimlich ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Zudem berichteten sie, dass sich sowohl Donald Trump als auch König Charles bei ihnen gemeldet hatten, nachdem sie vom Tod des Fürsten der Finsternis erfahren hatten.