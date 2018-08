Rosenstolz geben mit „Wenn es jetzt losgeht“ ihr Comeback

Als Anna und ich 2011 in die lange, unbestimmte Pause gingen, war ich natürlich froh und dankbar nach gut 20 Jahren Rosenstolz, auch mal etwas anderes zu machen und ich habe mich nicht sonderlich mit unseren Songs und den Aufnahmen beschäftigt. Doch natürlich, nach nun so vielen Jahren, wurde ich wieder neugierig und habe mich – lustigerweise – meistens beim Autofahren (Ich war natürlich immer Beifahrer!) wieder sehr in die Songs und Aufnahmen verliebt. Bei unserem letzten Album gab es noch weitere Songs, die wir eigentlich später veröffentlichen wollten und eine ebenso sehr charmante Version von „Mein Leben im Aschenbecher“. Doch vor allem ein Song lag uns sehr am Herzen und ich habe es im Nachhinein so bedauert, dass er nie veröffentlicht wurde: „Wenn es jetzt losgeht“ Also begannen wir in den letzten zwei Jahren, in gemütlichen Momenten im Studio, an diesem Song zu arbeiten. Danach kamen die anderen Lieder dazu – alles natürlich ohne an Annas damaligem Gesang etwas zu verändern. Es entstand die Idee ein Best-of-Album zu machen, eins das Anna und mir gefällt und irgendwie die Reise beschreibt die Rosenstolz ging. Außerdem fanden wir immer mehr „Schätze”. Zum Beispiel „Ich trag heut Weiß (denn Du bist tot)“. Ein Song, der bei den Aufnahmen zu „Kassengift“ leider liegenblieb. Näheres zu allem gibt es dazu bald von Anna und mir direkt zu hören. Wir interviewen uns nämlich gegenseitig und erzählen eine Menge über die alten und aber auch über die „neuen” Songs. Außerdem gibt es ab dieser Minute ein wunderschönes Video von unserem langjährigen Freund und Begleiter Jörn Hartmann. Als ich das zum ersten Mal sah, liefen mir die Tränen. Ein riesiger Dank geht schon jetzt an alle Musiker, die in den vielen Jahren mit uns gearbeitet haben – im Studio und natürlich auf der Bühne und an euch alle da draußen! Anna und ich hoffen, Ihr habt beim Hören der Songs richtig viel Spaß! #rosenstolz #lassesliebesein #dankbar #musik

