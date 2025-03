Manager zu angeblichen Erkrankungen von AnNa R.: „Wir dementieren das“

Am Montag, den 17. März, wurde auf dem Instagram-Kanal von AnNa R. bekannt gegeben, dass die Sängerin und Songwriterin überraschend gestorben ist. Die Berlinerin wurde 55 Jahre. Peter Plate, mit dem sie 1991 das Rockpop-Duo Rosenstolz gründete, ließ auf seinem Account auf Instagram seiner Trauer bereits freien Lauf. Darunter kommentierten zig Fans und zeigten so ebenfalls ihre Gefühle. Doch der digitale Raum schien nicht genug, um AnNa R. Tribut zu zollen – für sie wurde ein Gedenkort in Berlin Charlottenburg errichtet. Am Theater des Westens hat der Rosenstolz-Fanclub ein Bild der Musikerin hingehangen, darunter Blumen, Briefe, Kerzen. Zu den zahlreichen Trauerbekundungen und Fragen zu den Todesumständen hatte zuletzt auch das Team von AnNa R. ein Statement auf dem Instagram-Account der Verstorbenen veröffentlicht. Worum es dem Team und den Angehörigen von AnNa R. dabei vor allem ging: „Seitdem wir Annas Tod am Montagnachmittag vermelden mussten, wird in Social-Media-Kanälen, in der Presse und im Fernsehen viel über das frühe Ende von Annas Leben spekuliert. Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass das jähe Erlöschen einer allseits beliebten und hochgeschätzten Stimme Fragen aufwirft. Etliche derer stellen wir uns selbst. Es wäre jedoch nicht in Annas Sinn, sich an öffentlichen Meinungsäußerungen zu beteiligen.“ Eine weitere Meldung ihres Managers ist nun dazugekommen.

Frank Wiedermann macht Stellungnahme

Im Gespräch mit „RTL“ hat nun Frank Wiedemann, Manager von AnNa R. zu neuen Gerüchten Stellung bezogen. Zuletzt wurde berichtet, die Musikerin litt an einer Autoimmunerkrankung. Dazu sagte er ganz klar: „Wir dementieren das und bitten von Mutmaßungen und Spekulationen abzusehen.“ Weitere Ausführungen gab es von ihm dazu nicht.

Was davor geschah

„Bild“ berichtete kürzlich, dass AnNa R. zuletzt angeblich an mehreren körperlichen Beschwerden, die ihre Lebensqualität einschränkten. Darunter nach Meinung von „Bild“ auch an einer Autoimmunkrankheit: Myasthenie. Die Krankheit schränkt die Muskelkraft ein und beeinträchtigt die Kommunikation zwischen Nerven und Muskeln. Rasche körperliche Erschöpfung und Müdigkeit sind die Folge. Wie es bei „Bild“ heißt, sorgte dies auch schon vor Jahren für die Pause von Rosenstolz, weil AnNa R. mit den Tour-Strapazen Schwierigkeiten bekam. Doch eben diese Entwicklungen wurden nun vom Manager als falsch zurückgewiesen.