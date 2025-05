Rosenstolz: Neues Album von AnNa R. erscheint posthum im September

Im September 2025 wird eine neue Platte der verstorbenen Rosenstolz-Sängerin AnNa R. veröffentlicht. Die „Ich bin ich (Wir sind wir)“-Sängerin war im März dieses Jahres im Alter von 55 Jahren überraschend in ihrer Berliner Wohnung gestorben.

Die Todesursache wurde bisher nicht bekanntgegeben, die Ermittlungen der Polizei sind eingestellt. Was aber feststeht: Die Sängerin hat vor ihrem Tod an neuer Musik gearbeitet, die im September veröffentlicht wird. Das berichtet die Seite „Medien-Puls“.

Das posthum erscheinende Album trägt den Titel MUT ZUR LIEBE und enthält zehn neue Lieder, die AnNa R. vor ihrem Tod gemeinsam mit dem Musiker Henning Wehland aufgenommen hat, so die „Bild“. Nach längerer Beratung haben sich ihre Angehörigen, das Management sowie die Plattenfirma dazu entschieden, die Aufnahmen zu veröffentlichen.

Frank Wiedermann, AnNa R.s Manager, betont, dass die Sängerin selbst gewollt hätte, dass die Musik an die Öffentlichkeit gelangt. Er beschreibt das Werk als sehr emotional und persönlich.

AnNa R.: Gedenkabend und musikalisches Vermächtnis

Im Anschluss an die Veröffentlichung wird am 12. Oktober 2025 in der Columbiahalle in Berlin ein Gedenkabend unter dem Titel „MUT ZUR LIEBE – Ein Abend für AnNa R.“ stattfinden. Dort sollen Freunde und Weggefährten der Künstlerin gemeinsam ihr Leben und Schaffen feiern.

Der Vorverkauf für die Veranstaltung beginnt am Freitag (23. Mai) auf Eventim. Die Ankündigung wurde über den offiziellen Instagram-Account von AnNa R. veröffentlicht.

AnNa R. wurde als Sängerin der Berliner Pop-Band Rosenstolz bekannt, die seit den 1990er Jahren mit einer unverwechselbaren Stimme und emotionalen Texten große Erfolge feierte.

Zusammen mit ihrem musikalischen Partner Peter Plate prägte sie die deutschsprachige Musikszene über zwei Jahrzehnte hinweg und veröffentlichte zahlreiche Alben, die mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet wurden. Dazu gehören DAS GROßE LEBEN (2006) und HERZ (2004). Rosenstolz war bekannt für Songs, die oft gesellschaftliche Themen, Liebe und Selbstfindung thematisierten. Hiermit erreichte das Duo eine große Fangemeinde.