Sam Smith veröffentlicht neuen Song „Pray” und kündigt zweites Album an

Nach „Too Good At Goodbyes” veröffentlichte Sam Smith am Freitag seine neue Single „Pray”. Der soulige Song wurde von Timbaland produziert, die kraftvollen Stimmen eines Gospelchors runden das Stück ab. Weiter unten findet Ihr den Stream. Und das ist ja noch nicht alles: Sam Smith verkündete auch, wie sein neues Album heißt und wann es auf dem Markt kommt.

THE THRILL OF IT ALL soll das gute Stück heißen und schon ab dem 3. November 2017 erhältlich sein. Auf Instagram schrieb Smith: „My beautiful fans, I am so so excited to finally share this news… My second album ‘The Thrill Of It All’ is yours November 3rd!!”. Das Cover schmückt eine schwarz-weiße Porträtaufnahme des Künstlers und die Tracklist lässt auch einiges versprechen. Das Album wird aus zehn Songs bestehen. In einem Interview mit Beats 1 verriet der Brite: „People are gonna see, this one as I’ve said is about me and something that I’ve gone through. What I’ve been through relationship wise the last year has made me a lot stronger and I feel like I’ve learned some lessons from it.”

My beautiful fans, I am so so excited to finally share this news… My second album 'The Thrill Of It All' is yours November 3rd!! You can pre-order now and find out about live shows at samsmithworld.com xx A post shared by Sam Smith (@samsmithworld) on Oct 5, 2017 at 9:03pm PDT

Vor drei Jahren veröffentlichte Sam Smith sein Debütalbum IN THE LONELY HOUR und wurde damit schlagartig zum Weltstar. Er gewann vier Grammys, die Platte verkaufte sich bisher über 12 Millionen Male. Doch nach der Veröffentlichung des SPECTRE-Songs „Writing’s On The Wall” 2015 wurde es still um den Briten. Er löschte alle Profile auf sozialen Netzwerken und nahm sich eine Auszeit.