„SAY10”: Johnny Depp spielt die Hauptrolle im neuen Musikvideo von Marilyn Manson

Manson und Depp sitzen sich gegenüber. Johnny Depp ganz in weiß gekleidet mit gespenstischem Make-up. Marylin Manson auf der anderen Seite, komplett in schwarz natürlich. Umringt sind beide von halbnackten Frauen. Unterbrochen wird der Clip von blutigen und sexuellen Szenen, die dem Musikvideo von Regisseur Bill Yukich auch eine Jugendwarnung eingebracht hat. Marilyn Manson veröffentlichte Dienstag sein Musikvideo zu „SAY10” von seinem Albums HEAVEN UPSIDE DOWN und konnte seinen Freund Johnny Depp überzeugen, darin eine Hauptrolle zu spielen.

Manson selbst sagte in einem Statement zum Video: „The shots you will hear are from a mouth disguised as a gun. Don’t call this art. This is a hard cock in a room full of vampires and the music, man. The music is My foul blood on your faces”.