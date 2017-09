Marilyn Manson veröffentlicht neue Single „Kill4Me”

Marilyn Manson hat mit „Kill4Me” einen weiteren Track seines neuen Albums HEAVEN UPSIDE DOWN veröffentlicht. Zuvor teilte Manson bereits die beiden Songs „We Know Where You Fucking Live” und „Say10“. Vergangene Woche folgte außerdem das Musikvideo zu „We Know Where You Fucking Live”.

Auch interessant Marilyn Manson hat endlich sein neues Album angekündigt Manson sagte in einem Interview über den Song „Kill4Me”:„Ich mag keine Songs, in denen Fragen gestellt werden. Einige würden vielleicht sagen, dass ‘Would you kill for me?’ eine Frage ist. Es ist aber mehr eine verhüllte Drohung als eine Frage. Es ist ein Ultimatum, denke ich.“

HEAVEN UPSIDE DOWN erscheint am 6. Oktober 2017.