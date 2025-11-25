Scarlett Johansson für „Exorzist“-Remake von Mike Flanagan bestätigt

Scarlett Johansson spielt in Mike Flanagans „Exorzist“-Neuinterpretation mit. Universal investierte 400 Mio. US-Dollar in die Rechte. Die Produktion startet in New York City.

Scarlett Johansson spielt im Remake von „Der Exorzist“ von Mike Flanagan mit. Flanagan schreibt das Drehbuch, führt Regie und produziert den neuen Film, der als „radikal neue Interpretation“ der Vorlage beschrieben wird.

„Scarlett ist eine brillante Schauspielerin, deren fesselnde Darbietungen immer authentisch und realistisch wirken, egal ob in Genrefilmen oder Sommer-Blockbustern. Ich könnte nicht glücklicher sein, dass sie in diesem ‚Exorzist‘-Film mitspielt“, sagte Flanagan laut „Variety“. Bekannt ist der Regisseur vor allem für „Doctor Sleep“ und „The Life of Chuck“.

Große Erwartungen

Das Remake muss in große Fußstapfen treten: Der Originalfilm „Der Exorzist“ unter der Regie von William Friedkin war ein kommerzieller Erfolg mit einem weltweiten Einspielergebnis von 441 Millionen US-Dollar und 10 Oscar-Nominierungen. Das 1973 erschienene Werk handelt von einer Mutter (Ellen Burstyn), die zwei katholische Priester beauftragt, einen Exorzismus an ihrer von Dämonen besessenen Zwöljährigen Tochter (Linda Blair) durchzuführen.

Die Rechte kosteten fast eine halbe Milliarde

Universal, für die Flanagan den Film in die Wege leitet, kaufte die Rechte an der „Exorzist“-Trilogie 2021 für 400 Millionen US-Dollar, wie „Variety“ berichtete. Mit dem ersten Versuch, „The Exorcist: Believer“ aus dem Jahr 2023, gelang es noch nicht, eine Franchise zu starten. Der Film, in dem Burstyn erneut als Chris MacNeil zu sehen war und mehrere neue Charaktere eingeführt wurden, spielte weltweit 136 Millionen US-Dollar ein – ein Erfolg, der laut „Variety“ nicht ausreichte, um das Interesse an Fortsetzungen zu wecken.

Der kommende „Exorzist“ soll im gleichen Universum wie der Film von 1973 spielen und ist keine Fortsetzung von „Believer“. Details zur Handlung und weitere Darsteller:innen sind noch nicht bestätigt. Die Dreharbeiten finden in New York City statt.

Johansson war erst kürzlich in einem Franchise von Universal zu sehen: „Jurassic World Rebirth“ spielte im Sommer 2025 weltweit 868 Millionen US-Dollar ein.