Scarlett Johansson schließt mit Black Widow ab: „Wir müssen sie gehen lassen“

Seit 2010 spielte Scarlett Johansson die Superheldin Natasha Romanoff, aka Black Widow, in verschiedenen Marvel-Filmen. Jetzt scheint das aber ein Ende zu haben.

Kein Comeback für Marvel-Heldin?

Viele Marvel-Fans wünschten sich eine Rückkehr von Johansson als Black Widow. In einem Interview mit „InStyle“ machte die 40-Jährige die Hoffnung jedoch zunichte.

Nachdem das Thema aufkommt, wird die Schauspielerin deutlich: „Natasha ist tot. Sie ist tot. Sie ist tot. Okay?“ Black Widow hat sich am Ende des Films „Avengers: Endgame“ geopfert. Johannsson sagt dazu selber: „Wir müssen sie gehen lassen. Sie hat die Welt gerettet. Lasst sie ihren Heldenmoment haben.“

Konflikte mit Disney und OpenAI

Das erste Mal war die Amerikanerin 2019 in „Iron Man 2“ im Marvel-Universum zu sehen. Nachdem 2021 der Film „Black Widow“ erschien, verklagte sie Disney im Streit über Gewinnbeteiligungen am Film im Streamingangebot. Auch in einem jüngeren Ereignis zeigte die Schauspielerin keine Scheu, für sich selbst und ihre Rechte einzustehen. OpenAI-Ceo Sam Altman habe 2024 wohl ihre Stimme für eine Funktion von ChatGPT genutzt, obwohl sie eine Anfrage diesbezüglich bereits abgelehnt hatte. Nachdem die Schauspielerin einen Rechtsbeistand eingeschaltet und den Vorfall mit Altman kommuniziert hatte, wurde die Stimme wieder entfernt.

Scarlett Johanssons nächstes größeres Projekt ist der Film „Jurassic World: Die Wiedergeburt“, der im kommenden Juli erscheinen wird. Mit dem Schritt in das Dino-Franchise geht anscheinend ein langer Traum für die Mimin in Erfüllung, denn wie sie sagt, ist sie selber ein Fan: „Ich habe den ersten Film gesehen, als ich etwa elf Jahre alt war. Und es sah aus wie nichts, was wir je zuvor gesehen hatten. Ich erinnere mich ganz genau. Die Musik, der Brontosaurus, das ganze Ding. Das erste Mal, als der T-Rex schrie, oh mein Gott, das war überwältigend.“