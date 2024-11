Schauspieler Song Jae-rim wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden

„Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen gibt es keine Anzeichen für Fremdverschulden“, so ein Polizeisprecher.

Der südkoreanische Schauspieler Song Jae-rim wurde am Dienstag, den 12. November, von der Polizei tot in seiner Wohnung in Seongdong, einem Stadtteil von Seoul, aufgefunden. Er wurde 39 Jahre alt.

Deutet Abschiedsbrief auf Suizid hin?

Laut Berichten des Nachrichtenportals „Soompi“ fanden die Beamten vor Ort einen zweiseitigen Brief. Die genaue Todesursache ist noch nicht bestätigt, doch die Polizei erklärte bereits, dass es „zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen […] keine Anzeichen für ein Fremdverschulden“ gebe. Die Untersuchung zum Tod des Mimen würden noch andauern.

Nach Informationen von „Koreaboo“ soll die Beerdigung am 14. November um 12 Uhr südkoreanischer Zeit in einem Bestattungsinstitut in Yeouido stattfinden.

Südkorea verliert einen anerkannten Darsteller

Jae-rim erlangte im Jahr 2012 durch die Dramaserie „Moon Embracing the Sun“ als Schauspieler Bekanntheit und wirkte außerdem in Serien wie „Inspiring Generation“, „I Wanna Hear Your Song“ sowie „Queen Woo“ mit. Zuletzt arbeitete er für das Drama „My Military Valentine“ mit Schauspielerin Nam Gyu-ri zusammen. Er war ebenfalls als Model aktiv.

Menschen trauern auf X um Jae Rim

Auf Social Media gibt es bereits viele Reaktionen zum noch nicht aufklärten Tod des Schauspielers. So schreibt eine Userin: „Das ist schockierend, ich kann es nicht glauben. Einer der respektvollsten Schauspieler, ich habe ihn in vielen Dramen gesehen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, möge er in Frieden ruhen.“

Ein anderer User zeigt sich völlig fassungslos: „Das ist … unerwartet … Was? Was? Ich bin gerade in meiner Leugnungsphase … Er sieht so jung aus, mit 39 Jahren, er könnte eine Familie gründen. Es ist so traurig, dass er jetzt ein schöner und gut aussehender Engel ist. Möge er in Frieden ruhen. Fliege hoch Engel Jaerim. Du wirst vermisst werden.“