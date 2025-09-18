Johnny Marr vermisst seine Gitarren & gibt UPS die Schuld

Die 100 besten Gitarristen und Gitarristinnen aller Zeiten

The Smiths: Namensrechte liegen bei Johnny Marr, sagt Morrissey

Was macht ein Gitarrist ohne seine Gitarren? Er postet wütende Beiträge auf X

Der frühere The-Smiths-Gitarrist Johnny Marr erhebt schwere Vorwürfe gegen den Logistikkonzern UPS. Mehrere seiner Gitarren seien seit Tagen verschollen. In den sozialen Medien machte der Musiker Druck auf das Unternehmen.

„UPS, wo sind meine Gitarren?“

Für Johnny Marr sind Gitarren mehr als Arbeitsgeräte, wie eine Kette an wütenden Posts auf X zeigte. Am 17. September kontaktierte der Musiker UPS via X, in der Hoffnung, seine verlorenen Gitarren über diesen Weg zurückzubekommen. Angeblich habe er eine Fender- und eine Gibson-Gitarre mit dem Versandunternehmen transportieren wollen, doch nun scheinen sie nicht mehr auffindbar zu sein. Der Sänger und Gitarrist schilderte, dass er seit Tagen auf eine Erklärung warten würde und nun erfahren habe, die Gitarren seien offiziell als verloren gemeldet.

„Liebes UPS, wo sind meine Gitarren? Sie sind vor einer Woche verschwunden. Jetzt höre ich von euch, dass sie verloren gegangen sind. Erklärt mir das bitte“, schrieb er in einem Beitrag. Danach folgte eine ganze Serie an Posts, in denen der 61-Jährige über den Verlust und den Umgang mit ihm als Kunde klagte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Marr beschrieb zunächst die vermissten Gitarren: „Sucht nach einer, auf deren Koffer ‚80’s Icon‘ steht, und einer anderen, auf der ‚Woke As Fuck‘ steht.“ Danach fügte er, eher verärgert, hinzu: „Mich zu bitten, zu beschreiben, wie meine Gitarren aussehen, erfüllt mich nicht gerade mit Zuversicht. Sie sehen genauso aus wie die, die ihr vor ein paar Tagen in einen eurer Lieferwagen geladen habt. Erinnert ihr euch?“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Musiker markierte das Unternehmen in jedem seiner insgesamt vier aufeinanderfolgenden Posts. Marr ergänzte sie außerdem mit den Hashtags #fuckUPSinc und #freemyguitars.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Sein kleiner Internet-Rant scheint jedoch vorerst erfolgreich zu sein. Mittlerweile hat UPS nämlich geantwortet und ihm mitgeteilt, dass sie ihm eine Direktnachricht schicken würden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ob seine Gitarren auftauchen, wird sich zeigen. Sollte dies nicht der Fall sein, wird man davon vermutlich von Johnny Marr selbst über X erfahren.