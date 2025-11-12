Liam Gallagher zerlegt wieder auf X – seine wildesten Antworten

Anaïs Gallagher: Auch nach 12 Oasis-Shows keine Spur von Langeweile

Für viele Menschen gibt es im Jahr 2025 nicht allzu viel zu lachen. Ein Ort verbleibt aber, der einem garantiert ein Schmunzeln auf die Lippen zaubert – und das ist Liam Gallaghers Reply Section auf X. Zwischen Ironie, schwarzem Humor und bodenloser Beleidigung bleibt diese ein Marktplatz der Absurditäten.

Zumeist braucht man es gar nicht versuchen, sie ins Deutsche zu übersetzen. Und in den meisten Fällen wüsste man ohnehin in keiner Sprache, was Gallagher eigentlich sagen will. Das weiß das Oasis-Mitglied, so scheint es, manchmal selbst nicht ganz genau. Aber lustig ist es – versprochen. Wir haben die schönsten Interaktionen zwischen Liam Gallagher und seinen Fans auf X in den letzten Stunden gesammelt.

Liam Gallagher und die Reply Section: Highlights im Überblick

Ist Liam Gallagher echt?

„if you’re not a celebrity what are you then??“ – Liam Gallagher: „I’m a REAL PERSON“

Warum die ganzen Blockereien?

„You blocked some people who didn’t deserve it“ – Liam Gallagher: „You reckon there were some foul mouthed yobs on here yesterday they were asking for it“

Wer braucht schon Bildung?

„stop tweeting i’m trying to get an education WILLIAM“ – Liam Gallagher: „What for“

… Keiner mag Neider

„I think u might be schizophrenic“ – Liam Gallagher: „Your just jealous“

Alles eh nicht echt …

„I think ur hallucinating“ – Liam Gallagher: „Life is a hallucination“

Und natürlich die ganzen „Wankers“…

„the power is going to your head“ – Liam Gallagher: „Heads are for wankers“

Eine alte Fehde neu aufgegriffen

„pls do u still hate radiohead & all them“ – Liam Gallagher: „I honestly don’t know much about them I’ve heard of the singer but couldn’t tell you who else is in the band and I like that song sleep oh and karma chameleon“

Bloß kein Mathe

„Liam I’m skipping maths to reply to u“ – Liam Gallagher: „That’s punk congratulations“

…Unterhosen?

„liam do you wear slippers?“ – Liam Gallagher: „Yes but only on my head“

Gallagher und der Wein

„Why do you always appear when I’m on the wine“ – Liam Gallagher: „Why do you always drink wine when I go online“.

Was wir aus den Reply-Highlights lernen

Nach dem Überfliegen der Reply Section sind wir übrigens ganz sicher nicht schlauer als vorher – aber wir wissen zwei Dinge, die Gallagher nicht mag – mit Damon Albarn verglichen zu werden, und halb geschlossene Jacken. Und wir wissen vier Dinge, die Gallagher sehr gern mag: Leute blockieren, Regenbogen, Optttossums und das Wort „Wankers“.

Was noch hängen bleibt: Mehr Oasis-Konzerte 2026???

Einen über Humor hinaus interessanten Satz lässt Liam Gallagher aber doch fallen, wie es scheint. Schließlich kocht die Gerüchteküche um mögliche weitere Oasis-Touren im Jahr 2026 – während weitere Konzerte aber noch unbestätigt sind. Ein Nutzer fragt: „When you say ‘it’s only starting’ is that code for we’re going on tour next year“. Und Gallagher antwortet: „Next year might be a little enthusiastic“. Was das aber wiederum genau bedeutet – darüber dürfen Fans ebenso rätseln wie über jede andere Aussage in der Reply Section.